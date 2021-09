Tina Cipollari centralinista per un giorno a Uomini e Donne. Commento della puntata del 28 settembre

Uomini e Donne

Tina Cipollari al centralino di Uomini e Donne ha risposto alle telefonate dei Cavalieri per Gemma Galgani. Tra i due è nata la discussione

Tina Cipollari diverte il pubblico a Uomini e Donne con diverse battute e trovate divertenti. Anche nella puntata del 28 settembre l’opinionista ha proposto al pubblico qualcosa di originale. Tina Cipollari ha fatto la centralinista per un giorno, tutto per ironizzare sulla situazione amorosa di Gemma Galgani, a corto di corteggiatori.

Siamo alle solite. Dopo una sola puntata di pausa, Gemma Galgani, oggi è tornata al centro studio.

Anche se quest’anno non ci sono ancora Cavalieri interessati a lei, la Dama, ha fatto parlare di sé per la bagarre con Tina Cipollari. Diciamo che la redazione è proprio alla frutta, riprendendo il vecchio leitmotiv dell’opinionista che ostacolerebbe le sue nuove conoscenze.

Una tematica vista e rivista da anni con il particolare innovativo della scenetta di Tina Cipollari al centralino di Uomini e Donne, che è stata divertente. Infatti, l’opinionista è stata centralinista per un giorno. Un minimo di novità, che è stato subito smontato dal solito piagnisteo della Dama: “Nessuno tranne Alessandro m’invita a ballare… Per il momento non c’è niente all’orizzonte“.

Tina Cipollari al centralino stuzzica Gemma Galgani, ma la Dama litiga con Filiberto

La puntata del 28 settembre di Uomini e Donne è cominciata con Tina Cipollari in visita al centralino del programma. Dopo un primo battibecco tra l’opinionista e Gemma Galgani, la lite si è accesa anche tra la Dama e Filberto. Il Cavaliere fondamentalmente diceva cose vere, ma le sue parole sono state troppo eccessive: “Non sei sveglia… Non sei brillante… Sei diventata lessa“.

Gianni Sperti ha violentemente attaccato quest’uscita: “Hai fatto bene a mollarlo, una persona così cafona, perché non puoi die certe parole a una signora“. E anche la stessa Gemma Galgani ha ribattuto prontamente: “Sono stata troppo elegante nel non dire tutto quello che ha fatto questo signore“.