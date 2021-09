Gifted – Il dono del talento: la trama, il cast e il trailer del film con Chris Evans in onda su Rai 1

TV e Spettacolo

La vita di Mary, giovane bimba prodigio di 7 anni diventa, finisce al centro di una diatriba legale per stabilire chi deve prendere la sua custodia dopo la morte della madre.

La proposta di Rai1 per la prima serata di mercoledì 29 settembre 2021 è un film drammatico che segue la vita di una bambina di 7 anni dotata di un grande intelletto e di capacità che sembrano ben promettere, che finisce con il diventare oggetto di una battaglia legale per la sua custodia tra suo zio e sua nonna dopo la morte della madre che la lascia sola. Il film Gifted – Il dono del talento arriva sul primo canale della televisione pubblica a partire dalle ore 21:25. La trama ed il cast del film che vede tra i protagonisti il divo di Hollywood Chris Evans.

Gifted – Il dono del talento: il cast della pellicola in onda su Rai1

Gifted – Il dono del talento (dal solo titolo di Gifted in lingua originale) è un film del 2017 diretto da Marc Webb, regista statunitense che in passato si era occupato di una saga amata dal pubblico come quella di Amazing Spiderman.

Il film vanta un cast di primo ordine che vede come protagonista nei panni della bimba prodigio Mary l’attrice Mckenna Grace, giovane 15enne già dalla già lunga carriera, al fianco di Chris Evans, il div di Hollywood interpreta qui lo zio delle bambina dal nome di Frank Adler.

I due sono affiancati dalla nota Octavia Spencer, premio Oscar nel 2012 come miglior attrice non protagonista, con la partecipazione di Lindsay Duncan e Jenny Slate.

Gifted – Il dono del talento: la trama del film

Frank Adler vive in Florida, cresce da solo in qualità di tutote sua nipote Mary di 7 anni, figlia della defunta sorella Diane, una donna con una vita problematica segnata dalla sua grande intelligenza. L’uomo si batte affinché la bimba possa avere una educazione differente da quella che ha segnato la vita della madre e la tiene al riparo da sua nonna.

La donna vorrebbe infatti che May accettasse la borsa di studio offertagli da una importante scuola della loro zona e si batterà per avere con se Mary. Tra i due infatti si scaturirà una intensa battaglia legale che porterà a ridiscutere la tutela della bambina direttamente in tribunale.

Guarda il trailer: