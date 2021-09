Netflix: tutti nuovi film e le nuove serie tv che sbarcheranno sul catalogo nel mese di ottobre 2021

Serie TV - Fiction

L'atteso ritorno di You è solo uno dei titoli più attesi dai fan che presto sbarcheranno sul catalogo di Netflix. La lista delle migliori aggiunte di ottobre 2021.

Netflix è pronta ad ampliare il proprio catalogo di streaming anche nel mese di ottobre 2021 con alcune nuove uscite che i fan attendono da tempo. La già immensa offerta tra serie tv, film e documentari messa ai disposizione dei suoi tanti abbonati sta per subire un’ulteriore ed importante espansione che prende il via il primo di ottobre ed andrà avanti fino al 31 dello stesso mese. Tra i titoli più attesi si registrano senza dubbio la terza stagione di You ed il film con alcuni divi del cinema dal titolo NightTeeth. Tutte le nuove aggiunte sulla piattaforma di streaming nel mese di ottobre.

Netflix: le novità più importanti in arrivo nel mese di ottobre 2021

Come riportato da Netflix sui propri canali ufficiali anche quello di ottobre 2021 sarà un mese che non lascerà scontenti gli abbonati del colosso riservando loro alcune interessanti nuove uscite pronte a sbarcare sul catalogo.

Tra i titoli più attesi vi è certamente la terza stagione della serie tv dal titolo You, il thriller psicologico che ha sconvolto gli spettatori e li ha tenuti incollati allo schermo puntata dopo puntata.

Altro rtorno gradito sarà la quarta stagione di Dynasty, fortunato rifacimento di una serire televisiva degli anni ’80.

La lista completa dei nuovi arrivi di ottobre 2021

Vediamo ora tutti i titoli in arrivo su Netflix , tra film e serie tv, a partire da venerdì 1 ottobre 2021. Ecco la lista delle migliori uscite:

Venerdì 1 ottobre:

FOREVER RICH – STORIA DI UN RAPPER;

SWALLOW;

MAID;

GATTE PER MAGIA.

Mercoledì 6 ottobre:

C’È QUALCUNO IN CASA TUA;

IL CARDELLINO;

LES CARABINIERS;

LA VENDETTA DELLE JUANA.

Giovedì 7 ottobre:

IL CODICE DA UN MILIARDO DI DOLLARI;

L’INGEGNO DELLO YAKUZA CASALINGO;

Venerdì 8 ottobre:

MIO FRATELLO, MIA SORELLA;

RANCORE;

ANGELINA.

Venerdì 15 ottobre:

LITTLE THINGS;

MY NAME;

YOU, Stagione 3;

IO, TU, LUI E LEI;

LA BATTAGLIA DIMENTICATA;

IL MONACO CHE SCESE DALLA MONTAGNA;

KILLER UNDER THE BED;

UNFAITHFUL – L’AMORE INFEDELE;

SOLO MIA.

Mercoledì 20 ottobre:

8 RUE DE L’HUMANITE;

NIGHT TEETH;

D.N.A. – DECISAMENTE NON ADATTI.

Venerdì 22 ottobre:

LOCKE & KEY, Stagione 2;

MORE THAN BLUE: LA SERIE, Stagione 1.