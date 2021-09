Tina Cipollari attacca Sara a Uomini e Donne: “Sei una grande stupida”. Commento puntata del 29 settembre

Uomini e Donne

Nella puntata del 29 settembre di Uomini e Donne sono stati protagonisti Biagio Di Maro e Sara. La Dama, nelle scorse puntate, ha deciso di ricominciare la sua storia con il Cavaliere, ma le cose non sono andate bene di nuovo. Biagio Di Maro, infatti, ha mentito ancora alla Dama. Tina Cipollari ha attaccato duramente Sara durante tutta la puntata e, infine la Dama ha cominciato ad avere i primi dubbi su Biagio Di Maro.

Tina Cipollari diretta contro Sara a Uomini e Donne nella puntata del 29 settembre

Biagio Di Maro nella puntata del 29 settembre di Uomini e Donne ha per l’ennesima volta dimostrato quello che è il suo carattere e le motivazioni per cui si trova in studio: solo e unicamente per farsi conoscere.

Il racconto della serata con Sara era al limite del rivoltante, dal bacio che le ha fatto perdere il treno, fino alla Dama che apre la porta appena docciata: “Abbiamo perso un po’ di tempo a baciarci… Ha perso il treno“. Ma davvero esistono persone come Sara, che provano a sedurre uno come Biagio Di Maro?

Tutto questo lascia basiti, come espresso anche da Tina Cipollari, che ha attaccato Sara: “Io mi meraviglio di te Sara… Sei una grande stupida“.

L’unica speranza è che la Dama lo faccia solo per visibilità, sennò la sua difesa del Cavaliere è davvero disperata: “Ha dimostrato rispetto“.

Tina Cipollari attacca Sara a Uomini e Donne. La Dama prende le distanze da Biagio Di Maro

Il castello creato da Sara in difesa di Biagio Di Maro è naufragato quando il Cavaliere ha svuotato il sacco sulla sua telefonata con Rosy e sull’aver tentato d’uscire anche con la Dama. Tina Cipollari è stata lapidaria a riguardo, attaccando di nuovo Sara: “La ciliegina sulla torta… Com’era è.

.. Povera illusa“.

Tra tutti, ovviamente, è intervenuta a difendere la Dama solo Gemma Galgani: “Sara ragiona con il cuore… La capisco e sono con lei“. Malgrado l’iniziale difesa, Sara a fine puntata ha cominciato a prendere le distanze dal Cavaliere.