Armando Incarnato insultato da un altro Cavaliere a Uomini e Donne: “Mercataro”. Commento puntata 30 settembre

Uomini e Donne

Armando Incarnato è stato di nuovo protagonista a Uomini e Donne nella puntata del 30 settembre. In prima battuta è stato accusato da Marika per un complimento di troppo. In seguito, Armando Incarnato è stato insultato da Graziano Amato.

Armando Incarnato frainteso a Uomini e Donne per un complimento di troppo

La puntata del 30 settembre di Uomini e Donne si è aperta in bellezza con una nuova uscita di Armando Incarnato. Il Cavaliere ha fatto un complimento a una delle corteggiatrici di Matteo, che non è stato per nulla gradito da Marika.

Nessuno mette in dubbio che Armando Incarnato si potrebbe risparmiare di fare complimenti alle ventenni, ma, adesso, sembra lo si voglia accusare di tutto: “Amo scherzare con tutti… Non mi fare apparire come quello con il testosterone a mille… Una cosa molto pulita“.

Gianni Sperti non ha comunque perso l’occasione per accusare il Cavaliere: “Credi di essere furbo… Pensi di intortare tutto il pubblico. Con me non ci riesci“. Armando Incarnato è stato poi insultato anche da un altro Cavaliere.

Armando Incarnato accusato da Graziano Amato a Uomini e Donne

Due nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne, che ci daranno tante soddisfazioni, sono Diego e Vittoria.

Lei, in particolare, sembra una Ida Platano 2.0, ma molto più intraprendente. Ha mollato Diego per Graziano per un motivo che ancora non abbiamo capito e, ancora, continua a recriminare fatti che solo lei ha compreso.

Il Cavaliere, romano e molto ruspante l’ha stoppata subito: “Non ti permettere… Non dice bugie è che non sa dire la verità“. La cosa bella è che perfino Ida Platano ha criticato la Dama, rendendosi conto della realtà: “Diego si è dato da fare“.

Il punto più alto si è raggiunto quando alla discussione già incartata si sono aggiunti anche Graziano Amato e Armando Incarnato, che è stato insultato dal Cavaliere napoletano: “Questo fa il mercataro qua dietro“.

Hanno animato un po’ la puntata parlando, in realtà del nulla, fino a quando Gianni Sperti non ha chiarito la situazione: “Non gliene frega niente a nessuno dell’altro“.