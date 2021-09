Con Air: trama e cast del film con Nicolas Cage in onda giovedì 30 settembre su Rai 2

TV e Spettacolo

La pellicola Con Air è la proposta di Rai2 per la prima serata di giovedì 30 settembre 2021. Il film d’azione vede al centro della narrazione le gesta di Cameron Poe, un uomo appena scarcerato per buona condotta che finisce suo malgrado imbarcato su un volo della celebre Con Air, la Divisione Federale statunitense che trasporta i detenuti. Questo viaggio al posto di rappresentare per lui la libertà si trasformerà in un incubo a causa di un atto di dirottamento tentato da alcuni pericolosi carcerati presenti sul volo. La trama ed il cast del film trasmesso su Rai2.

Con Air: il cast e le curiosità della pellicola in onda su Rai2

Con Air è un film del 1997 diretto da Simon West, regista inglese che con questo lavoro si fece conoscere al grande pubblico ed alla critica prima di dirigere altri progetti di successo come il primo film su Lara Croft o I mercenari 2.

Il regista fu al centro di critiche positive che lo condussero a varie nomination ai Premi Oscar del 1998 come quella per la miglior canzone (con la traccia How Do I Live) ed il miglior sonoro. Purtroppo però la pellicola non riuscì a vincere alcun premio dato che quell’anno se la doveva vedere contro Titanic, che fece incetta di premi oltre che la storia del cinema.

Al centro della pellicola ci sono i personaggi protagonisti interpretati da vari divi del cinema action hollywoodiano come Nicolas Cage, John Cusack e John Malkovich oltre ai conosciuti Steve Buscemi, Colm Meaney e Monica Potter.

Con Air: la trama del film

Cameron Poe è un ex ranger dell’armata americana che depone il suo distintivo a causa di un omicidio commesso per cercare di difendere sua moglie, incinta di qualche mese, dall’aggressione di alcuni loschi individui che li avevano presi di mira in un pub.

Condannato ad otto anni di prigione non vede crescere sua figlia a causa della sua reclusione sino a che non ha la possibilità di abbracciarla per la prima volta quando farà ritorno a casa dopo la scarcerazione. Tutto sembra pronto per il sogno di Cameron di conoscere finalmente sua figlia ma le cose non vanno come sperato.

L’uomo infatti viene scarcerato e fatto imbarcare insieme ad alcuni famigerati assassini in un volo che lo condurrà a casa. Il suo sogno però si trasformerà in un incubo quando alcuni di quei fuorilegge si ribellano sul volo e ne prendono il controllo dopo il dirottamento.

Cameron sarà l’unico a poter fermare la follia dei suoi compagni di viaggio.