Vanessa Nakate chi è: vita e carriera dell’attivista di Fridays for Future, oggi all’incontro con Mario Draghi

Chi è

Vanessa Nakate, 24enne, è certamente uno dei personaggi pubblici più seguiti della settimana. Secondo i giornali, infatti, alla conferenza Youth4Climate di Milano è nata una giovane stella africana. Al momento, la ragazza è seguitissima sui social ed è nota per essere collega dell’adolescente Greta Thunberg. Come lei infatti lotta per l’ambiente per la sua tutela, portando avanti le sue battaglie di fronte alle istituzioni.

Vanessa Nakate chi è: le origini e l’amore per l’ambiente

Vanessa Nakate, nata a Kampala (Uganda) nel 1996, è un’attivista famosa per aver dato inizio nel gennaio 2019 ad uno sciopero solitario di protesta nei confronti del forte cambiamento climatico ed i relativi effetti nel suo paese d’origine.

È figlia di un politico africano. Fondatrice del cosiddetto “Rise up Climate Movement“, lotta da anni per proteggere e salvare le numerose foreste pluviali della Repubblica Democratica del Congo. Appassionata fin da bambina di studi e cultura, ad oggi possiede una laurea in economia aziendale.

Tra le cause supportate da Vanessa, spicca di certo quella contro l’inquinamento atmosferico a Kampala e la protesta contro i finanziamenti alle compagnie petrolifere del carbone.

Recentemente, inoltre, la giovane (in merito alle varie storie di attivisti pubblicate sulla pagina Instagram One Million Activist Stories) ha dichiarato: “È importante ascoltare gli attivisti del Sud del mondo perché rappresentano comunità diverse”.

Vanessa Nakate chi è: la collaborazione con Greta Thunberg e l’intervento a Milano

Lunedì 27 settembre, Vanessa Nakate ha aperto la Youth4Climate affrontando i problemi riguardanti l’Africa. La Nakate ha detto: “In Madagascar si muore di fame, Paesi come l’Uganda, la Nigeria, l’Algeria stanno soffrendo sempre di più tra caldo e siccità.

Ma non è solo l’Africa. Pensiamo ai Caraibi, a chi lascia le isole per scappare, alle persone del Bangladesh” e “Servono finanziamenti, non prestiti, ma sussidi a fondo perduto. Perché è facile costruire strade e aprire viadotti, ma i nostri leader non riescono a riconoscere che perdite e danni della crisi climatiche sono già qui (e sono molto più importanti)”

Grande amica di Greta Thunberg, conosciuta nel gennaio 2020, Nakate continua a fare propaganda e partecipare a numerosi eventi, al fine di contribuire alla rinascita dell’Africa e soprattutto al miglioramento della situazione climatica.