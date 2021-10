Che tempo che fa anticipazioni: ospiti della prima puntata che andrà in onda domenica 3 ottobre 2021

Programmi TV

Sarà un ritorno in grande stile quello di Fabio Fazio e della sua nota trasmissione della domenica sera Che tempo che fa. Il programma per la prima puntata della nuova stagione vuole fare le cose in grande come spessa ha abituato i suoi telespettatori più affezionati, proponendo nel primo appuntamento una intervista esclusiva a Brian May, autore e membro della leggendaria band dei Queen. Il conduttore avrà la possibilità di intervistare il chitarrista per una interessante chiacchierata sul suo nuovo libro e sul 50esimo anniversario dalla nascita del gruppo musicale. Tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di Che tempo che fa in onda il 3 ottobre 2021.

Che tempo che fa torna su Rai3: la prima puntata della nuova stagione

Ritorna in televisione su Rai3 uno dei programmi più amati della televisione pubblica che vede impegnato alla conduzione Fabio Fazio. Il presentatore aprirà nuovamente gli studi di Che tempo che fa per la nuova stagione 2021/2022 dopo la lunga pausa estiva.

Il ritorno è in calendario per domenica 3 ottobre 2021 a partire dalle ore 20:00, quando la nuova edizione sancirà il ritorno del pubblico in studio alla presenza della folta squadra della trasmissione.

Per la gioia dei telespettatori sembra che torneranno come sempre anche Luciana Littizzetto, la co-conduttrice Filippa Lagerbàck ed ancora Gigi Marzullo e l’attore Nino Frassica, accompagnati dall’immancabile Orietta Berti.

Il primo ospite internazionale di Che tempo che fa: l’intervista a Brian May

In occasione della prima puntata del 3 ottobre 2021 la trasmissione avrà l’onore di ospitare una intervista a Brian May, leggendaria chitarra dei Queen. Il musicista offrirà un nuovo punto di vista della band da lui fondata insieme a Roger Taylor e Freddie Mercury muovendosi tra le pagine del suo nuovo libro dal titolo Queen 3D, che racconta un punto di vista inedito del gruppo a 50 anni dalla fondazione dello stesso.

Attraverso la sua passione per la fotografia in 3D, Brian May racconta la band sia sul palco che dietro le quinte, dagli inizi degli anni ’70 fino alla fama leggendaria, attraverso aneddoti esclusivi e le molte foto scattate da lui stesso.