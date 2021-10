Chi è Piero Neri, il fidanzato di Raffaella Fico: lei la scorsa estate gli ha salvato la vita

TV e Spettacolo

Raffaella Fico è entrata nel Grande Fratello Vip lasciando fuori dalla Casa il suo nuovo amore: Piero Neri. Imprenditore livornese, l’uomo ha fatto breccia nel cuore della showgirl questa estate, quando si sono conosciuti e hanno deciso di mettersi insieme. Scopriamo qualche dettaglio in più di questa storia d’amore, cercando di conoscere meglio l’identità della nuova fiamma della Fico.

Piero Neri e Raffaella Fico: tutto sul fidanzato della showgirl

Piero Neri è il ricco erede di una nota famiglia di imprenditori di Livorno, nel settore del campo mercantile.

Alfonso Signorini lo aveva presentato a Casa Chi come “un uomo molto abbiente di Forte dei Marmi” e la storia d’amore con Raffaella Fico sarebbe nata proprio questa estate. Se inizialmente l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip si era presentata come single, è nel corso del reality che ha lasciato intendere, giorno dopo giorno, quanto fosse realmente innamorata del suo Piero.

“Io mi sono fidanzata da pochissimo. Difficile il distacco”, ha ammesso la showgirl nel corso di un’intima chiacchierata con i suoi coinquilini, in un momento di malinconia per la mancanza del fidanzato.

Piero Neri e Raffaella Fico: lo spavento durante la gita in barca

Raffaella Fico al Grande Fratello Vip ha spiegato come il loro amore sia nato questa estate e come sia passato pochissimo tempo. Eppure, stando alle sue dolcissime dichiarazioni, tra i due il sentimento è forte e il loro amore è vero: “Con il mio fidanzato fondamentalmente è un mese però c’è amore, c’è sentimento, io sono innamorata“.

La loro storia d’amore, tuttavia, ha vissuto anche un grosso spavento quando l’imprenditore, questa estate, ha rischiato la vita.

Durante una gita in barca assieme alla sua Raffaella e a un gruppo di amici, l’uomo ha rischiato di annegare: “Eravamo in barca, ho rischiato di morire. Stavo morendo perché stavo annegando, ero rimasto impigliato in una cima sotto lo scafo della barca, e lei se ne è accorta. Lei si è messa a urlare, poi mi hanno tirato fuori dall’acqua esanime“. Raffaella Fico si ricorda bene quello spavento: “Era diventato viola, uno dei giorni più brutti della mia vita“.