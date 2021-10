Disney plus e Star: film, serie tv, novità in arrivo nel mese di ottobre 2021

Serie TV - Fiction

Scopri tutte le novità in arrivo nel mese di ottobre 2021 sul catalogo di Disney Plus e su quello di Star.

Il mese di ottobre è ormai arrivato e la conosciuta piattaforma di streaming di Disney+ sta per offrire ai suoi abbonati l’aggiunta di nuovi contenuti da poter guardare grazie al proprio abbonamento. Il catalogo del colosso dello streaming sta per arricchirsi di nuovi titoli, tra i tanti contenuti originali e le aggiunte esterne alla produzione Disney, che vedranno tra i titoli più importanti l’arrivo di una nuova stagione della osannata serie tv American Horror Story oltre allo sbarco sul catalogo del film stand alone su Black Widow con protagonista Scarlett Johansson.

L’elenco dei titoli in arrivo a ottobre 2021 su Disney+

Disney è pronta a stupire i suoi abbonati con una serie di nuove uscite che inizieranno a comparire sul catalogo a partire da ottobre 2021.

Pochi giorni fa il colosso ha infatti svelato in maniera ufficiale attraverso i propri canali ufficiali tutte le importanti novità che riguarderanno la piattaforma di streaming Disney+ per il mese di ottobre, sia per la branca dedicata ai più giovani che per quella che mira ad un pubblico di adulti di Star.

Ecco la lista delle nuove aggiunte in arrivo su Disney+:

Lego Star Wars: Racconti Spaventosi , in arrivo dall’1 ottobre;

, in arrivo dall’1 ottobre; Muppets Haunted Mansion: la casa stregata , che sbarca sul catalogo il 6 ottobre;

, che sbarca sul catalogo il 6 ottobre; Black Widow , disponibile dal 6 ottobre;

, disponibile dal 6 ottobre; The Empty Man , in arrivo il 6 ottobre;

, in arrivo il 6 ottobre; White Collar , dal 27 ottobre.

, dal 27 ottobre. Books of Blood, disponibile a partire dal 29 ottobre;

disponibile a partire dal 29 ottobre; Deep State (stagioni 1-2) , che debutta sul catalogo il 29 ottobre;

, che debutta sul catalogo il 29 ottobre; Wendy, dal 29 ottobre.

L’elenco dei titoli in arrivo a ottobre 2021 su Star

Disney è non deluderà le aspettative del suo pubblico più adulto di Star, andando ad arricchire la sua offerta di contenuti anche per questa branca.

Ecco l’elenco di titoli che arrivano a partire dall’1 ottobre: