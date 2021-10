Grande Fratello Vip6: Katia Ricciarelli attacca i coinquilini con Miriana Trevisan: “Sono degli sporcaccioni”

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip6, Katia Ricciarelli ha espresso chiaramente la sua opinione su alcuni atteggiamenti dei compagni d’avventura. La cantante ha criticato l’ordine e la pulizia di alcuni compagni. Nella discussione sono intervenuti anche Alex Belli e Miriana Trevisan.

GF Vip6: Katia Ricciarelli molto diretta sui compagni di avventura

Katia Ricciarelli sta vivendo pienamente la sua esperienza al Grande Fratello Vip6. La star partecipa alla vita quotidiana della casa e si è raccontata apertamente più volte ai suoi coinquilini.

La scorsa mattina, però, Katia Ricciarelli ha avuto qualcosa da ridire su alcuni atteggiamenti riscontrati nella casa.

In particolare, l’artista della lirica si è lamentata per la scarsa pulizia e la noncuranza ostentata da alcuni compagni d’avventura: “Sono degli sporcaccioni quelli che buttano le carte per terra, le scatole vuote per terra, le lattine per terra…. Chi butta le cose per terra le deve tirare su“.

Alla discussione ha partecipato anche Miriana Trevisan che si è trovata d’accordo con l’opinione di Katia Ricciarelli.

Anche la showgirl si è lamentata sul modo di fare dei coinquilini: “Se la vedi e non è tua, tirala su lo stesso“.

GF Vip6: Katia Ricciarelli si lamenta con Miriana Trevisan, interviene anche Alex Belli

Katia Ricciarelli ha espresso alcuni suoi pensieri negativi sui compagni d’avventura al Grande Fratello Vip6: “Buttare per terra tutto dai“. La star della musica italiana ha condiviso il suo parere con Miriana Trevisan e Alex Belli.

L’attore è sembrato più indulgente nei confronti dei compagni di avventura, dichiarando anche che quello che fa per la pulizia della casa lo fa volentieri: “Faremo il clean day“.

Katia Ricciarelli ha stigmatizzato l’opinione morbida di Alex Belli: “Perché devi farlo solo tu?… Chi siamo gli spazzini della casa? A casa loro non fanno mica così“. E ancora: “Io non posso sentire dire lo faccio volentieri… Perché devo farlo io per gli altri? Lo faccio però allo stesso tempo dico che chi fa questo è una persona sporca“.