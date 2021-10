SPID obbligatorio per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione: cosa occorre sapere

Politica

Dal 1° ottobre le credenziali SPID sono obbligatorie per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione: ecco quali operazioni si potranno svolgere e come si fa a richiedere lo SPID

Dal 1° ottobre non è più possibile accedere con password e pin ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Le “vecchie” credenziali, infatti, da oggi sono sostituite da SPID, CIE e CNS. Come fare per ottenere queste nuove credenziali e quando saranno richieste ai cittadini.

SPID: a cosa serve e cosa bisogna avere per richiederlo

SPID è l’acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale. Dal 1° ottobre 2021 è l’unica modalità consentita per l’accesso nelle aree personali nei sistemi della Pubblica Amministrazione.

SPID potrà essere utilizzato per molteplici operazioni, tra cui per esempio:

Accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Entrate-Riscossione, dopo l’eliminazione delle credenziali Fisconline ed Entratel;

Registrazione online di contratti di locazione e atti pubblici;

Richiesta di bonus tramite registrazione su apposite piattaforme istituzionali;

Verifica delle proprie cartelle esattoriali;

Richiesta di Reddito di Cittadinanza;

Richiesta di certificazione Isee.

L’obiettivo è eliminare la scomodità di molteplici credenziali per ogni singolo servizio.

Per ottenere lo SPID occorrono:

Un documento di riconoscimento italiano in corso di validità (carta di identità, passaporto, patente);

Avere almeno 18 anni;

Essere in possesso di tessera sanitaria o comunque di codice fiscale;

Avere un indirizzo email;

Avere un numero di cellulare.

SPID, dove si richiede e come si fa a ottenerlo

Lo SPID viene fornito da identity provider accreditati in modo ufficiale dall’Agenzia per l’Italia Digitale:

Aruba;

Infocert;

Intesa;

Lepida;

Namirial;

Poste italiane;

Sielte;

Register;

Tim.

Questi identity provider offrono lo SPID gratuitamente oppure a pagamento, con differenti modalità di riconoscimento:

di persona : è possibile recarsi presso gli uffici dei provider di identità digitale, gli appositi sportelli delle pubbliche amministrazioni, le postazioni convenzionate con uno o più gestori o presso le attività commerciali in convenzione con i gestori di identità;

: è possibile recarsi presso gli uffici dei provider di identità digitale, gli appositi sportelli delle pubbliche amministrazioni, le postazioni convenzionate con uno o più gestori o presso le attività commerciali in convenzione con i gestori di identità; via webcam , con un operatore predisposto dall’identity provider;

, con un operatore predisposto dall’identity provider; con Carta d’Identità Elettronica CIE o passaporto elettronico, attraverso le app degli identity provider;

CIE o passaporto elettronico, attraverso le app degli identity provider; con Carta Nazionale dei Servizi CNS, la tessera sanitaria o con firma digitale tramite lettore (ad esempio la smart card).

SPID, quali sono i livelli di sicurezza e chi è escluso dall’obbligo

Lo SPID presenta 3 livelli di sicurezza:

SPID1, con nome utente e password;

SPID2, con ulteriore richiesta di password temporanea;

SPID3, con richiesta di smart card, firma digitale o strumenti simili erogati direttamente dall’identity provider.

L’INAIL fa sapere che l’obbligo di SPID non si estende ad alcune categorie di persone, quali:

minori di anni 18;

extracomunitari privi di un documento di identità riconosciuto nel sistema SPID;

soggetti assistiti da tutori, curatori o amministratori di sostegno.

Come ottenere anche le credenziali CIE e CNS

Oltre allo SPID, può essere utile sapere come ottenere anche l’accesso tramite CIE o CNS:

CIE è la Carta di Identità Elettronica, è riconosciuta anche in Europa e si ottiene rivolgendosi al proprio Comune di residenza.

Costa 16,79€, a cui vanno aggiunti i diritti fissi e di segreteria se previsti;

CNS è la Carta Nazionale dei Servizi (o Tessera Sanitaria). È erogata dal Comune o dall’Agenzia delle Entrate in automatico dopo l’attribuzione del Codice Fiscale. Viene spedita a casa ma, per poter utilizzare la tessera sanitaria come CNS, è necessario recarsi presso gli uffici della propria Regione di residenza. Qui è possibile ricevere una busta contenente il PIN per il suo utilizzo e in seguito occorre dotarsi di un lettore di smart card.

Approfondisci

Spid anche per gli under 18: come funzionerà l’identità digitale per i minorenni e a cosa servirà