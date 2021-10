Studente di 19 anni cade dal balcone del primo piano di un hotel: trasportato in gravi condizioni all’ospedale

Cronaca Italia

Uno studente di 19 anni è caduto al balcone dell'hotel in cui alloggiva a Marina di Pietrasanta, riportando traumi e ferite. Trasportato in elisoccorso all'ospedale.

Uno studente tedesco di 19 anni è caduto dal terrazzo di un albergo mentre si trovava in gita scolastica in Italia. È successo nelle prime ore di questa giornata a Marina di Pietrasanta, in Versilia, in provincia di Lucca. Il giovane è stato trasportato all’ospedale in elisoccorso.

19enne precipita dal terrazzo a Marina di Pietrasanta: trasporato in elisoccorso all’ospedale

Attorno alle 6 di questa mattina, a Tonfano, frazione di Marina di Pietrasanta, in Versilia, un 19enne è precipitato dal terrazzo al primo piano dell’hotel Happy in cui alloggiava.

Il giovane è uno studente tedesco. Appena scattato l’allarme, spiega Il Corriere, un’ambulanza si è recata sul luogo dell’incidente per prestare soccorso. Considerata la gravità della situazione tuttavia, il medico ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 3.

Il mezzo aereo ha trasportato il 19enne in codice rosso all’ospedale di Cisanello di Pisa, dove sarebbero tuttora in corso accertamenti e cure. Il giovane è caduto a un’altezza di circa 6 metri. Sul suo corpo sono state ritrovate numerose ferite.

In particolare però sarebbe il trauma alla testa a destare maggiore preoccupazione.

Studente tedesco cade dal balcone dell’albergo: la dinamica dell’incidente

Giunta sul luogo dell’incidente, la polizia del commissariato di Forte dei Marmi si è messa sin da subito all’opera per tentare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto emerso finora, il 19enne si sarebbe trovato in Versilia in gita scolastica. Con lui quindi ci sarebbero altri studenti, accompagnati dagli insegnanti. Non è noto da quanto tempo fossero in zona, né da quale regione della Germania provengano.

Al momento non è chiaro cosa possa aver causato la caduta del giovane, né è noto se con lui vi fossero altri compagni al momento dell’incidente.

Gli insegnanti non sembrerebbero aver ancora rilasciato dichiarazioni sull’accaduto.

Si attendono dunque le prossime ore, per scoprire nuovi dettagli sull’incidente e soprattutto sulle condizioni del ragazzo e trasportato in codice rosso all’ospedale riportando numerosi traumi.