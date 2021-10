Tale e Quale Show: Alba Parietti si calerà nei panni di Patty Pavro. Il commento della cantante

TV e Spettacolo

Il venerdì sera di Rai Uno è firmato da Carlo Conti. In onda in prima serata viene trasmesso un programma musicale molto apprezzato dal pubblico: Tale e Quale Show. Nel programma televisivo alcuni volti noti si mettono in gioco esibendosi in sorprendenti esibizioni musicali, nei panni di cantanti famosi.

Tra i concorrenti dell’edizione 2021 anche Alba Parietti, che ha fatto già molto parlare di sé. La conduttrice televisiva è stata spesso oggetto di critiche per le sue esibizioni sempre grintose e innovative. Alba Parietti è stata oggetto di critiche sul web e anche in studio. Cristiano Malgioglio e gli altri giudici non hanno apprezzato le sue performance, ma la conduttrice ha deciso di rispondere per le rime.

Verrà criticata anche dopo la prossima esibizione?

A Tale e Quale Show Alba Parietti sarà Patty Pravo.

Tale e Quale Show: Alba Parietti svela la sua prossima esibizione

Dopo le critiche ricevute nella scorsa puntata, Alba Parietti ha postato una storia su Facebook in cui rispondeva per le rime alle affermazioni negative di Giorgio Panariello. Ma, la showgirl ha utilizzato i suoi canali social anche per dare qualche anticipazione ai suoi fan, riguardo la sua prossima esibizione nel programma.

Alba Parietti, nella puntata di Tale e Quale Show dell’1 ottobre, sarà Patty Pavro, come dichiarato in un post sulla sua pagina Instagram: “Domani a Tale e Quale Show 2021 sarò la vostra e mia Patty Pavro. Io adoro Nicoletta e oggi alle prove mi sono divertita tantissimo perché lo spirito di Nik si è impadronito di me. A domani non mancante“.

Tale e Quale Show: Alba Parietti sarà Patty Pavro. La cantante le scrive

Alba Parietti a Tale e Quale Show impersonerà Patty Pavro.

La conduttrice ha condiviso la notizia sul suo account Instagram Ufficiale, dove ha anche postato uno screen di una conversazione con la cantante.

Patty Pavro avrebbe fatto il suo in bocca al lupo ad Alba Parietti: “Tesoro un grande in bocca al lupo per questa sera, sarai bravissima! Ti guarderò. Un grande bacio“.

La conduttrice ha risposto all’augurio: “E io farò di tutto per essere all’altezza di una regina come te Patty Pavro. Ti amo da sempre!“.