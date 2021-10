Tina Cipollari tira in ballo Giorgio Manetti a Uomini e Donne. Commento della puntata dell’1 ottobre

Uomini e Donne

Dopo anni dalla seguitissima storia tra Gemma Galgani e il “Gabbiano”, Tina Cipollari ha nominato di nuovo Giorgio Manetti a Uomini e Donne. La citazione non è stata per nulla apprezzata dalla Dama torinese, anche perché l’opinionista ha legato il nome del bel Cavaliere a quello di Isabella.

Tina Cipollari parla di Giorgio Manetti, dopo una lite con Gemma Galgani

Finalmente Gemma Galgani ha trovato un nuovo Cavaliere: Pierluigi. Anche se sembra la solita presa in giro televisiva, almeno per un paio di puntate non la sentiremo lamentarsi delle sue disavventure amorose.

La lite con Tina Cipollari, però non si è placata. L’opinionista ha riservato nuove parole di fuoco alla Dama torinese: “Sei proprio da circo… Sembra la prima volta che vede un uomo… Ma ti vuoi comportare bene alla presenza di un uomo?“.

L’opinionista ha fatto il suo pronostico sulla durata di questa nuova conoscenza, una tempistica condivisa da molti: “Lì non c’è proprio un chiodo da battere… Quando la buttano sulla spiritualità… Qualcosa che non quadra, troppo perfetto“. Tanto da guadagnarsi un certo epiteto da Gianni Sperti: “Tina, il gufo“.

L’opinionista, parlando con Isabella, ha poi lanciato una frecciata a Gemma Galgani. Tina Cipollari ha tirato in ballo Giorgio Manetti: “Ti porto i saluti di Giorgio Manetti… Ha una grande ammirazione nei tuoi confronti“. Gemma Galgani si è davvero infastidita. Evidentemente il Gabbiano è ancora una ferita aperta.

Tina Cipollari cita Giorgio Manetti, Ida Platano sempre confusa

Dopo aver nominato Giorgio Manetti, Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno smesso di litigare. Ma l’attenzione si è spostata su Ida Platano. La Dama è ogni giorno più cervellotica e trova problemi in ogni cosa: “Lo vedevo in tante cose frenato… Siamo stati insieme… Bisogna conoscersi, bisogna viversi e io mi sono lasciata andare“.

Quindi, di fatto, è stata con Marcello, ma ha lasciato intendere, anche stavolta, che qualcosa non sia andato bene per lei. Ma fondamentalmente non va mai bene niente per la Dama.

Anche Marcello sembra stufo del suo umore altalenante: “L’ho vissuta diversamente… Rimango un po’ così… Un racconto che secondo me non dà valore alla serata… So che uomo sono“.