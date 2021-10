Uomini e Donne anticipazioni 1 ottobre: Andrea Nicole esce ancora con il corteggiatore Ciprian?

Uomini e Donne

I nuovi tronisti di Uomini e Donne, protagonisti della stagione 2021/2022, hanno regalato fin da subito delle nuove emozioni e spunti di discussione. Tra tutti, Andrea Nicole si è distinta per il particolare carattere in cui dolcezza e sensibilità si sposano con la forza. La ragazza ha raccontato apertamente il suo passato e, poi si è aperta a nuove conoscenze. Ciprian e Gabrio sono usciti con la tronista. Entrambi i corteggiatori sembrano aver colpito Andrea Nicole e hanno costruito con lei delle esterne piuttosto profonde.

Anche il tronista Matteo Fioravanti ha impressionato il pubblico per il suo carattere deciso.

Malgrado la preferenza per la corteggiatrice Ilaria ha deciso di chiudere subito la conoscenza, che era di fatto divisa con il tronista Joele Milan. Adesso secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata dell’1 ottobre, Andrea Nicole potrebbe tornare a centro studio.

Uomini e Donne anticipazioni 1 ottobre: Andrea Nicole tra Gabrio e Ciprian

A Uomini e Donne secondo le anticipazioni dell’1 ottobre Andrea Nicole condividerà degli aggiornamenti sulle sue conoscenze.

La tronista ha intessuto una notevole relazione iniziale con Ciprian. I due si sono molto aperti in esterna, ma poi la ragazza ha deciso di lasciare il corteggiatore a casa.

A suo posto Andrea Nicole ha portato in esterna Gabrio che ha raccontato alla tronista la sua difficile storia. Adesso chi avrà scelto Andrea Nicole? Sarà tornata da Ciprian?

Uomini e Donne anticipazioni 1 ottobre: ancora scintille tra Tina Cipollari e Gemma Galgani?

Gemma Galgani non è molto fortunata in amore. Nella stagione 2021/2022 del dating show nessun corteggiatore è ancora sceso per corteggiare la Dama, che crede sia colpa anche di Tina Cipollari.

Infatti l’opinionista, spesso, sottolinea i difetti della torinese.

Le due hanno discusso in puntata più volte e, adesso, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne potrebbe esserci una nuova lite nella puntata dell’1 ottobre.