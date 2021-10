Amadeus su Rai 1 con Arena ’60 ’70 ’80: gli ospiti della seconda serata all’Arena di Verona

Programmi TV

Dall’Arena di Verona torna ad essere protagonista l’amato conduttore Amadeus con la seconda delle due serate evento dedicate alla musica italiana ed internazionale degli anni 60′ 70′ e 80′. Il presentatore torna nella città che lo ha visto crescere per il secondo appuntamento all’insegna della musica dei 3 decenni che hanno segnato sia la sua vita che quella di molti spettatori collegati da casa. Quello che c’è da sapere sulla seconda puntata di Arena ’60 ’70 ’80 in onda sabato 2 ottobre 2021 su Rai1 e tutti i cantanti ospiti che prenderanno parte allo spettacolo.

Arena ’60 ’70 ’80: il secondo appuntamento dall’Arena di Verona

Sabato 2 ottobre 2021 sarà trasmessa su Rai1 la seconda serata evento in compagnia della grande musica del passato scelta da Amadeus andata in scena alla splendida Arena di Verona qualche settimana fa.

Dopo aver iniziato a mandare in onda la prima delle due registrazioni tenutesi nel capoluogo veneto, Arena ’60 ’70 ’80 torna a fare compagnia a pubblico di Rai1 raccontando nuovamente i successi italiani ed internazionali degli anni ’60, ’70 e ’80 in compagnia di alcune icone del passato ma anche del presente.

Arena ’60 ’70 ’80: gli ospiti della seconda puntata

Dopo che i due appuntamenti si sono tenuti il 12 e 14 settembre 2021, Rai1 è ormai pronta a mostrare al pubblico anche la seconda puntata in una nuova prima serata da proporre sabato 2 ottobre 2021.

Gli spettatori che si collegheranno sul primo canale della televisione si troveranno di fronte una serata di grande musica condotta da Amadeus che vedrà partecipare tra gli altri la grande Gianna Nannini, che diede inizio alla sua celebre carriera con i primi successi che trovano collocazione nei primi anni ’80; l’energica Loredana Bertè, una icona della nostra musica; il grande paroliere Roberto Vecchioni ed anche Raf, pioniere della musica pop nostrana degli anni ’80.

Insieme ai grandi della nostra musica non potevano poi mancare anche alcuni interpreti della scena internazionale che hanno segnato la musica con alcune delle hit più conosciute al mondo. Saliranno sul palco di Arena ’60 ’70 ’80 durante il secondo appuntamento gli Alphaville, passati alla storia per la loro celebre Forever Young, ed anche gli Opus che canteranno la loro hit dal titolo Live is life.