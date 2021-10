Andrea Casalino eliminato al Grande Fratello Vip: al televoto si salvano Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip va in scena la seconda eliminazione di questa edizione. Al televoto, in base ai risultati ottenuti dalle nomination della precedente puntata, sono finiti Andrea Casalino, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu. Nella puntata di questa sera Alfonso Signorini legge il comunicato ufficiale e annuncia il verdetto definitivo: a dover abbandonare la Casa è Andrea Casalino.

Andrea Casalino, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu al televoto

Il Grande Fratello Vip entra sempre più nel vivo del gioco, le dinamiche iniziano a crearsi e, con esse, anche le prime simpatie ed antipatie.

Il meccanismo del televoto resta però sempre lo stesso, complesso e spietato, e tutti i concorrenti devono farvi fronte ad ogni puntata. Nel corso della scorsa diretta i ‘Vipponi’ hanno voluto mandare al televoto Gianmaria Antinolfi, Andrea Casalino e Nicola Pisu. E per loro questa sera è in arrivo il verdetto definitivo.

Gianmaria Antinolfi si è distinto sinora soprattutto per la tormentata fine della storia d’amore con Soleil Sorge, sua coinquilina nella Casa. Se fino a pochi giorni fa il clima tra i due si è sempre rivelato tempestoso, nelle ultime ore entrambi hanno manifestato timidi segnali di distensione al fine di ottenere, soprattutto, una pacifica convivenza a Cinecittà.

Andrea Casalino, invece, ha fatto parecchio parlare di sé soprattutto per i rapporti non propriamente idilliaci con Davide Silvestri, che lo ha più volte nominato. Nicola Pisu, infine, ha commosso tutti per la sua storia di cadute e di risalite ed è intenzionato ad aprirsi ancor di più con i suoi compagni di viaggio.

Andrea Casalino secondo eliminato ufficiale del Grande Fratello Vip

Questa sera Alfonso Signorini annuncia il comunicato ufficiale ai Vipponi, importantissimo poiché si tratta del secondo eliminato di questa edizione.

Dopo l’addio di Tommaso Eletti, costretto ai saluti la settimana scorsa in quanto più votato dal pubblico, questa volta a uscire con le valigie è un altro ‘Vippone’.

Dal comunicato del conduttore emerge il nome di Andrea Casalino: è lui a dover abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip. Si salvano invece Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu.