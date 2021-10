Pets 2 – Vita da animali: trama e trailer del film di animazione in onda sabato 2 ottobre su Italia 1

TV e Spettacolo

Max, già protagonista della prima avventura, si troverà alle prese con degli animali completamente differenti da lui che sono abituati a vivere in campagna in una fattoria.

Nella prima serata di sabato 2 ottobre 2021 arriva su Italia1 un divertente film per tutta la famiglia che vede protagonista un’allegra banda di animaletti domestici capitanati dal cagnetto Max, che racconta la loro avventura in una fattoria piena di altri animali del tutto lontani alle dinamiche di vita in casa. Il film Pets 2 – Vita da animali va in onda sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:20 circa. La trama completa del film.

Pets 2 – Vita da animali: le curiosità sulla pellicola d’animazione

Pets 2 – Vita da animali (dal titolo in lingua originale di The Secret Life of Pets 2) è un film d’animazione del 2019 diretto da Chris Renaud, che aveva già diretto il primo film della saga oltre ad altri film per famiglie dall’indubbio successo come Cattivissimo me e Cattivissimo me 2.

Questo è il sequel del famoso Pets – Vita da animali e nel corso delle sue vicende ripresenta al pubblico alcuni dei personaggi animati del primo capitolo e ne introduce dei nuovi in questa nuova avventura.

Il cast vocale della versione italiana si impreziosisce dell’interpretazione di Alessandro Cattelan per il protagonista Max, Lillo a dare la voce a Duke, Laura Chiatti interpreta Gidget mentre Francesco Mandelli presta la sua per interpretare Nevosetto.

Pets 2 – Vita da animali: la trama del film

Max è impegnato a rapportarsi con il suo nuovo piccolo padroncino appena nato di nome Liam, il bambino figlio della sua padrona Ellie. Il difficoltoso nuovo rapporto stresserà a dismisura il cagnetto che sarà messo ulteriormente alla prova quando l’allegra famigliola decide di andare in gita in una fattoria.

Qui Max e Duke conosceranno molti animali che popolano una realtà completamente diversa dalla loro, da sempre abituati a vivere in una casa di città a differenza di mucche, conigli, galline e tanti altri animali di campagna che si troveranno di fronte.

Da questa grande differenza si dipaneranno tutte le scene esilaranti del film che metteranno alla prova e non poco il nostro Max.