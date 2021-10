SuperEnalotto: l’estrazione della sestina vincente del concorso del SuperEnalotto di oggi sabato 2 ottobre 2021

Superenalotto

Oggi sabato 2 ottobre 2021 alle ore 20:00 va in scena il primo appuntamento mensile in compagnia del concorso del SuperEnalotto e del suo jackpot multimilionario. Una nuova occasione per gli appassionati che tenteranno la fortuna con la sestina vincente del gioco e che per la prima volta si confronteranno con un gioco rinnovato, con l’estrazione che porta con se delle nuove ed importanti novità.

Estrazioni SuperEnalotto: le novità introdotte dall’1 ottobre

Il gioco del SuperEnalotto non smette mai di stupire e come spesso accade è sempre alla ricerca di nuovi modalità di esperienza sia per attirare dei nuovi giocatori che per migliorare l’esperienza di quelli affezionati.

Oggi sabato 2 ottobre 2021 sarà infatti la prima volta che i giocatori si confronteranno con delle nuove modalità di estrazione perché dal 1 ottobre 2021 i concorsi del gioco si faranno più interessanti introducendo delle importanti novità.

In linea con la digitalizzazione del Paese anche i concorsi del SuperEnalotto, sfruttando il semplice gesto di inquadrare il QR code sulla ricevuta della propria giocata sull’App, ti permetterà di vivere una coinvolgente e rinnovata esperienza, che accompagnerà chi prende parte al concorso dal momento della giocata e fin dopo l’estrazione della tanto attesa sestina vincente.

Il SuperEnalotto ha infatti deciso di ampliare le opportunità di vincita, mantenendo ovviamente centrale la caccia al Jackpot multimilionario ma offrendo ai giocatori anche l’opportunità di vincere premi istantanei fino a 500€al momento in cui viene effettuata la giocata oltre ad una seconda chance di vincere fino ad un massimo di 50€ dopo l’estrazione.

Le novità introdotte non avranno nessun costo aggiuntivo tanto che si prenderà parte alle estrazioni allo stesso prezzo di sempre, in modo da non far allontanare i giocatori affezionati e cercando di avvicinarne di nuovi. Tutto pronto dunque, si parte con l’introduzione della succosa novità a partire dal 1° ottobre.

Estrazioni SuperEnalotto: la storia del gioco che continua ad appassionare milioni di italiani

Il SuperEnalotto è un gioco a Jackpot progressivo che fa il suo debutto in Italia alla fine del 1997 prendendo il posto dell’Enalotto.

Da quando viene introdotto nel nostro Paese ne rimane in pianta stabile fino ad oggi diventando la lotteria più popolare insieme al gioco del Lotto.

Nel corso del tempo ha subito alcune variazioni e modifiche, partendo dalla modalità di composizione della combinazione vincente. Questa combinazione è composta da 6 numeri ed è conosciuta come sestina.

