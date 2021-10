Aereo privato precipita a San Donato Milanese: 8 persone morte e un’intera palazzina in fiamme. Le immagini

Cronaca Nera

Un piccolo aereo privato è precipitato a San Donato Milanese sopra una palazzina. Il mezzo ha preso fuoco e le fiamme hanno coinvolto anche alcune automobili e l’edificio. I soccorso giunti sul posto hanno riferito che le 8 persone che viaggiavano a bordo del velivolo sono morte. Fra loro c’era anche un bambino. Fortunatamente la struttura coinvolta era vuota perché in fase di ristrutturazione.

È un ultrim’ora quella diffusa in questi istanti dall’Ansa in merito al crollo di un aereo privato sopra un edificio in via Marignano a San Donato Milanese (Milano).

Il velivolo, spiega l’agenzia, stava sorvolando la zona quando di colpo è precipitato su una palazzina, fortunatamente non abitata perché in ristrutturazione e adibita a uffici e parcheggio per autobus. Gli abitanti del luogo avrebbero udito un forte sibilo, seguito da un’esplosione dovuta all‘impatto dell’aereo.

Le fiamme divampate dal mezzo hanno avvolto la palazzina di due piani. Poco lontano dal luogo in cui è caduto l’aereo si trovano la sede dell’Eni e il capolinea della metropolitana gialla di Milano.

I soccorritori del 118 giunti sul posto hanno confermato che le 8 persone che viaggiavano sul velivolo sono morte. Si trattava del pilota e dei 7 passeggeri, fra i quali vi sarebbe anche un bambino. “Al momento sono in corso le operazioni di verifica di eventuali altri coinvolti“ hanno inoltre riferito nelle parole riportate da La Repubblica.

Aereo precipita nel milanese: le prime informazioni e le immagini dell’incidente

Sempre secondo le informazioni raccolte in questi istanti, pare che il volo privato sia partito da Linate, diretto verso la Sardegna.

L’Agi spiega che si dovrebbe trattare di un PC-12, velivolo executive, monomotore, monoplano, ad ala bassa. L’impatto a San Donato dovrebbe essere avvenuto attorno alle 13. Il forte rumore causato dall’aereo precipitato e le fiamme che hanno avvolto la palazzina hanno richiamato l’attenzione degli abitanti della zona e di chi vi stava transitando momentaneamente. I video e le immagini diffuse in questi istanti sui social mostrano uno scenario drammatico.

Sui social, sono apparsi anche i primi comunicati delle forze dell’ordine. La Polizia di Stato ha da poco aggiornato i cittadini con un post su Twitter.

“Caduto ultraleggero su edificio a San Donato Milanese nei pressi della stazione della metropolitana” si legge. “Poliziotti della Questura di Milano hanno isolato l’aerea, mentre i vigili del fuoco stanno operando per lo spegnimento dell’incendio e il soccorso delle persone coinvolte“ si conclude il comunicato.

#3ottobre Caduto #ultraleggero su edificio a #SanDonatoMilanese nei pressi della stazione della metropolitana. Poliziotti @Questura_MI hanno isolato l'area mentre @emergenzavvf sta operando per spegnimento dell'incendio e soccorso delle persone coinvolte.#essercisempre pic.twitter.com/z9sthwywZE — Polizia di Stato (@poliziadistato) October 3, 2021

🔴 #Milano, piccolo aereo precipitato su un edificio con uffici vicino alla metro S. Donato Milanese. Alcune auto parcheggiate coinvolte dal successivo #incendio. Non risultano al momento persone coinvolte oltre a quelle sul velivolo. #vigilidelfuoco al lavoro [#3ottobre 14:15] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 3, 2021

