Annalisa Scarrone si è fidanzata, svelato il nome del suo presunto nuovo amore: è un collega cantante

Annalisa Scarrone, ex allieva di Amici, ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. Questa volta però alcune indiscrezioni circolate sul web parlerebbero di un flirt con Federico Rossi, collega con il quale ha duettato in Movimento Lento, hit di questa estate 2021. Mentre si attendono conferme dai diretti interessanti, c’è chi giura di averli visti in atteggiamenti molto teneri.

Annalisa Scarrone e Federico Rossi potrebbero avere un flirt: le indiscrezioni parlano chiaro

Con parole che lasciano poco spazio all’immaginazione, il settimanale Diva e Donna lancia una bomba: Annalisa Scarrone e Federico Rossi starebbero insieme.

Le parole che si leggono sono le seguenti: “C’è chi vocifera ci sia del tenero tra Annalisa e Federico. C’è chi li ha visti dietro le quinte dei Seat Music Awards, all’Arena di Verona, perdersi in complimenti, abbracci e sguardi languidi. Forse condividono non solo un successo ma qualcosa di più…”. I due non hanno rilasciato dichiarazioni che non fossero strettamente legate al lavoro o al rispetto reciproco ma potrebbe esserci di più.

Entrambi sono single, Federico si è lasciato con la storica fidanzata Paola Di Benedetto e Annalisa con il suo produttore Davide. Non sarebbe poi così impossibile che la complicità dimostrata sul palco possa trasformarsi in affinità anche nella vita sentimentale.

Annalisa Scarrone e Federico Rossi: il successo di Movimento Lento ha scatenato il web

Non si può essere sicuri sull’aspetto sentimentale, ma di certo Annalisa Scarrone e Federico Rossi si sono dimostrati un duo di successo. La loro hit estiva Movimento Lento ha avuto un seguito straordinario tanto da ottenere il disco di platino, consegnato all’ex allieva di Amici.

Uno dei brani più ascoltati sul web e ballati, così Federico commenta il singolo: “Movimento lento è un pezzo divertente, che porta a ballare e a far muovere la testa. È un brano in cui sono presenti moltissime immagini cinematografiche, fotografie che nell’immaginario diventano dei veri e propri quadri“.