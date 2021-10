Back to school: il nuovo programma di Italia1 compone il cast d Vip da mandare a scuola

Programmi TV

Un interessante esperimento sociale, sotto forma di game show, vedrà impegnati alcuni personaggi famosi del mondo dello spettacolo che prenderanno parte al nuovo divertente programma di Italia1 dal titolo di Back to School e condotto da Nicola Savino. L’ufficialità dell’arrivo del programma era già arrivata a margine della presentazione dei palinsesti Mediaset di luglio ma si iniziano ad avere informazioni più precise e dettagliate dato che il giorno del debutto si avvicina. Tutto quello che sappiamo sul nuovo format che mette alla prova la cultura e la preparazione dei Vip in gioco.

Back to school: in cosa consiste il nuovo programma di Italia1

Quello che partirà ad ottobre sarà un interessante programma targato Mediaset che porterà sulla sua rete più giovane il format Back to School, dove a tornare a scuola non saranno i bambini o gli adolescenti italiani ma bensì alcuni Vip selezionati.

Il loro ritorno a scuola sarà presentato come una sorta di game show dove a suon di studio ed interrogazioni a mettere sotto torchio i personaggi famosi sarà un corpo docente d’eccezione.

Sarà proprio un gruppo di bambini scelti a preparare i Vip che dovranno affrontare l’esame di quinta elementare che gli stessi hanno riposto nel dimenticatoio svariati anni fa. Un interessante esperimento per mettere alla prova la preparazione degli adulti del giorno d’oggi sulle nozioni scolastiche che verosimilmente hanno accantonato in fondo ai meandri della loro memoria.

Back to school: i primi Vip scelti che parteciperanno alla al programma

Con la data del debutto che si avvicina, la trasmissione sarebbe infatti collocata nei mercoledì di ottobre, iniziano anche a circolare i primi nomi dei Vip che parteciperanno alla trasmissione che ha tutto il potenziale per ergersi a fenomeno come qualche anno fa fu la volta di Chi ha incastrato Peter Pan, storico programma di Paolo Bonolis che aveva come protagonisti dei divertenti bambini.

A mettersi alla prova con i piccoli prof saranno alcuni volti noti del nostro spettacolo che, stando alle anticipazioni che circolano in rete, dovrebbero avere in Evaristo Beccalossi uno dei titolari di questa squadra. L’ex calciatore dell’Inter e volto noto dei programmi televisivi a tema sportivo dovrebbe essere affiancato da un altro ex collega come Totò Schillaci, accompagnati da volti noti di programmi e salotti televisivi come Vladimir Luxuria e Flavia Vento.