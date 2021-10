Elisabetta Canalis e Sklyer Eva: madre e figlia sono due gocce d’acqua, le foto e i video dell’ex Velina

Gossip

Elisabetta Canalis e sua figlia Skyer Eva non avranno problemi a rispondere alla domanda “Assomiglia di più alla mamma o al papà?”. In questo caso, infatti, la risposta è scontata: la figlia di Elisabetta Canalis è davvero la sua copia. La prova arriva da alcuni video e foto pubblicati dalla showgirl ex ed Velina, che ha mostrato da vicino la somiglianza che lega madre e figlia.

Elisabetta Canalis, la figlia Skyler Eva è la copia esatta della celebre madre

Sembra che l’ex velina Elisabetta Canalis abbia concepito la figlia Skyler Eva a sua immagine e somiglianza.

Sul profilo Instagram della Canalis, qualche tempo fa è apparsa una foto che ritrae mamma e figlia alla stessa età. In poco tempo il post ha raggiunto migliaia di like e altrettanti commenti di colleghe e personaggi dello spettacolo: dalla Barale a Tiziano Ferro, sono in molti a sorprendersi di quanto mamma e figlia siano identiche. L’ex velina ha scelto anche un titolo adeguato al post scrivendo: ”Me+Mini me”, facendo riferimento alla piccola Skyler.

Elisabetta Canalis da piccola e la figlia Skyler Eva – Instagram

Skyler Eva, chi è la figlia di Elisabetta Canalis nata nel 2015

La piccola Skler Eva ha compiuto 6 anni il 29 settembre, ed è nata dall’unione tra l’ex velina e Brian Perri.

Il chirurgo e la showgirl sarda sono convolati a nozze nel 2014 e per Elisabetta è stato forse il momento della rinascita. Allontanandosi dal caos mediatico che la perseguitava, la Canalis dedica anima e corpo alla famiglia, alla crescita di Skyler e al lavoro. Appassionata di trucco e moda, Skyler, sembra riprodurre alla perfezione la carriera odierna della madre, che la riprende con il suo telefono mentre è intenta a spiegare ai follower come ci si trucca o come si indossa il profumo.

Il risultato è un altro dolcissimo video che ha fatto il pieno di like.

Elisabetta Canalis e Skyler Eva insieme anche il primo giorno di scuola

Sempre sul profilo social di Elisabetta i fan possono trovare una fotografia che ritrae la famiglia al completo, in attesa dell’entrata in classe della bambina. Nonostante l’espressione non proprio allegra di Skyler, i tratti e i lineamenti della madre sono ben visibili anche ad un occhio inesperto. La vicinanza di entrambi i genitori in questo giorno così importante sottolinea ancora una volta, l’enorme importanza che Elisabetta dà alla famiglia.

Secondo quanto riportano le fonti di settore, la piccola frequenta una scuola francese a Los Angeles. Per l’occasione, la Canalis ha scritto: “Ed eccoci qua, siamo arrivati al fatidico primo giorno di scuola, qualcuno è felice qualcuno meno… Non pensavo di emozionarmi invece vedere Skyler entrare con la sua uniforme e salutarmi (piangendo) mi ha fatto effetto ed ho dovuto trattenere una lacrima anche io“.

Elisabetta Canalis, Brian Perri e Skyler Eva su Instagram

Skyler Eva compie 6 anni, i dolci auguri di mamma Elisabetta

Infine, pochi giorni fa la showgirl italiana ha condiviso una foto assieme alla figlia Skyler Eva per festeggiare con i fan il suo compleanno.

“Auguri all’amore più grande che ci sia al mondo” ha scritto nella dolcissima didascalia Elisabetta Canalis, allegando una foto di loro due insieme, una di Skyler Eva con il padre Brian Perri e una della bambina da sola.

Per quanto la vita dell’ex velina sia concentrata all’estero, non perde momento per condividere con la figlia scorci e panorami della sua terra natale: la Sardegna. Lo dimostrano le vacanze passate insieme sull’isola e il messaggio d’amore allegato ad alcune foto di Elisabetta Canalis e Skyler Eva insieme in spiaggia: “la mia Sardegna“, la chiama.

Se il futuro è ancora tutto da costruire, il passato di Skyler sembra avere già aver già delle radici molto forti grazie alla celebre madre.