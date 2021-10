I Bastardi di Pizzofalcone anticipazioni: su Rai1 la terza puntata della serie con Alessandro Gassmann

Serie TV - Fiction

Rai1 continua a mandare in onda la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone che tornano sul primo canale eccezionalmente domenica 3 ottobre 2021 con la terza puntata della serie. Alessandro Gassmann torna a fare compagnia al pubblico nei panni dell’affascinate e tormentato ispettore Giuseppe Lojacono con l’appuntamento fissato sul primo canale della televisione pubblica a partire dalle ore 21:30 circa. Come sempre al fianco dell’attore romano ci saranno i conosciuti Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca D’Aquino, Massimiliano Gallo e tanti altri ancora per la seconda delle 6 prime serata in esclusiva Rai.

I Bastardi di Pizzofalcone: domenica 3 ottobre 2021 la terza puntata della terza stagione

Domenica 3 ottobre procede imperterrita su Rai1 la serie tv I Bastardi di Pizzofalcone con il suo terzo appuntamento stagionale eccezionalmente in onda oggi per consentire domani lunedì 4 ottobre un approfondimento sulle elezioni al programma di Bruno Vespa Porta a Porta. L’appuntamento è fissato come sempre in prima serata su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa.

Nei 6 i nuovi episodi in onda per altrettante prime serate gli spettatori stanno continuando ad assistere a questo intenso giallo a forti tinte poliziesche. Le trame che si sviluppano come al solito nella magica ma spietata città di Napoli, affascinante e cupa allo stesso tempo, sempre sospesa tra la voglia di andare avanti ed il passato che torna prepotente per fare male.

I Bastardi di Pizzofalcone: le anticipazioni della trama di lunedì 4 ottobre 2021

L’episodio numero tre della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone riporta a galla con forza un episodio del passato che getterà nello sconforto uno dei Bastardi.

I demoni del passato attanaglieranno la mente di un componente della squadra dell’Ispettore Lojacono, lasciandolo completamente in crisi senza sapere più come comportarsi.

Il dilemma sta nel fatto che il Bastardo coinvolto non sa con chi parlare di questo caso irrisolto ritornatogli in faccia come un pugno e pertanto è combattuto sul da farsi. Ne parlerà con qualcuno mettendo in pericolo la sua carriera o terrà con se il segreto ed aspetterà che sia il corso degli eventi a fare il resto?