Incendio a Roma, il “Ponte di ferro” divorato dalle fiamme e alcune parti crollate nel Tevere: le immagini

Il Ponte dell'industria, anche noto come "Ponte di ferro" è stato avvolto dalle fiamme e in parte è crollato nel Tevere. Non dovrebbero esservi vittime. Le immagini dell'incendio.

Nella tarda serata di ieri, un vasto incendio è scoppiato in zona Ostiense a Roma coinvolgendo il Ponte dell’industria, noto a molti come “Ponte di ferro“. Parte della struttura è crollata e alcuni detriti sono caduti nel Tevere a causa della combustione. Sul posto sono intervenute numerose squadre di vigili del fuoco, riuscendo a domare le fiamme. Le immagini dell’incendio, diffuse sui social nella notte, mostrano uno scenario raccapricciante.

Incendio al “Ponte di ferro”: fiamme e crolli in zona Ostiense

Le fiamme hanno divorato il Ponte dell’industria nel quartiere Ostiense a Roma nella tarda serata di ieri.

La zona è una delle più frequentate per la movida, mentre la struttura è nota anche come “Ponte di ferro“. Come riporta Ansa, si pensa che le fiamme potrebbero essere partite dalla baracche presenti sotto il ponte. A quanto pare sarebbe stata coinvolta anche una condotta del gas.

La struttura del ponte sembrerebbe non aver ceduto ai danni recati dalle fiamme, mentre parti esterne sono crollate nel Tevere sottostante. Le gallerie dei servizi laterali e le parti che danno verso il vicino piazzale della Radio avrebbero portato maggiori danni.

Il Ponte dell’industria è un’opera architettonica storica, che ha visto la luce fra il 1862 e il 1863 ed è lungo ben 131 metri.

Brucia il “Ponte di ferro” a Roma: il punto sulle persone coinvolte e il black out

Secondo quanto riportato da TgCom24, i vigili del fuoco avrebbero escluso con certezza la presenza di persone coinvolte nell’incendio. Intanto, le immagini diffuse dalle forze dell’ordine e dai cittadini sui social mostrano una situazione decisamente preoccupante. Le fiamme avrebbero raggiunto anche una condotta del gas e alcuni cavi elettrici presenti sotto il ponte.

I vicini quartieri di Trastevere e Ostiense sono rimasti in parte senza luce, né gas.

Il ponte aveva la funzione di collegare il quartiere Ostiense a Marconi e si teme dunque che la sua inagibilità possa comportare rallentamenti e caos nel traffico. Il Campidoglio ha attivato l’intervento della Protezione civile, che si sta occupando dalle prime ore di questa mattina di attivare servizi alternativi.

Virginia Raggi, sindaca di Roma, è giunta sul luogo dell’incendio.

“Al momento quello che possiamo dire è che stringe il cuore vedere un pezzo di storia ridotto così” ha dichiarando in riferimento al grave danno alla struttura architettonica. “Già domattina è stato convocato il comitato comunale per vedere i servizi, gas e luce” ha aggiunto rassicurando su questo punto. “Poi bisogna vedere la stabilità strutturale. Dopo cercheremo di lavorare sulla riapertura della viabilità” ha inoltre chiarito. “Per ora– la sua conclusione- l‘importante è che non risultano persone ferite. Ci sono accertamenti in corso”.

Le immagini del “Ponte di ferro” in fiamme condivise sui social

🔴 #Roma, #incendio Ponte dell’Industria. Prosegue il lavoro delle squadre dei #vigilidelfuoco per la messa in sicurezza dell'area. Esclusa la presenza di persone coinvolte Foto e video su https://t.co/hh5VasGt97 https://t.co/fwqJcpAcuh pic.twitter.com/uKX50onGj2 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 3, 2021