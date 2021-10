La Mummia: trama, cast, trailer del film con Tom Cruise in onda domenica 3 ottobre su Italia1

TV e Spettacolo

Il film La Mummia arriva a fare compagnia ai telespettatori di Italia1 nella prima serata di domenica 3 ottobre 2021 a partire dalle ore 21:20 circa. Il reboot del film del 1932 verrà trasmesso sul canale Mediaset e porterà sul piccolo schermo il divo del cinema mondiale Tom Cruise, che qui interpreta un archeologo che nel tentativo di portare a termine una sensazionale scoperta finisce con il profanare la tomba di una creatura millenaria risvegliandola dal suo lungo sonno e gettando così in disgrazia le sorti della Terra. La trama ed il cast del film in onda su Italia1.

La Mummia: il cast e le curiosità sulla pellicola in onda su Italia1

La mummia (in lingua originale dal titolo The Mummy) è un film del 2017 diretto da Alex Kurtzman, regista e sceneggiatore americano da sempre legato a pellicola di fantascienza come quelle di Star Trek o Transformer.

Rifacimento della pellicola del 1932, viene pensato come l’inizio di un nuovo universo cinematografico per la Universal che doveva riportare in auge in una unica macrotrama tutti i personaggi più amati della casa di produzione.

I bassi incassi però smorzarono subito l’entusiasmo intorno al progetto che è rimasto così solo un’idea comprendente solo questo film.

I protagonisti principali della pellicola sono due divi del cinema hollywoodiano come Tom Cruise e Russell Crowe, al fianco dei quali compaiono le attrici Sofia Boutella e Annabelle Wallis.

La Mummia: la trama del film

Nick Morton è un archeologo che durante una spedizione con la sua squadra nel deserto finisce con il profanare la tomba di una creatura millenaria di nome Ahmanet, principessa egizia colpita da una maledizione che si sarebbe risvegliata nel momento dell’apertura del suo sarcofago.

L’antica principessa finisce così con il volersi vendicare di tutto quello che ha passato durante la sua vita e vuole vendicarsi con il mondo per quello che le hanno fatto passare quando era in vita, costringela a stringere un patto con delle forze oscure che al posto di portarla al potere la confinarono nele profondità del deserto facendola dimenticare per millenni.