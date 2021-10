Milly Carlucci interessata all’Eurovision Song Contest: la conduttrice si candida per prenderne il timone

TV e Spettacolo

Milly Carlucci potrebbe aggiungersi all'elenco di nomi per la conduzione dell'Eurovision Song Contest 2022. La conduttrice si dice interessata all'evento musicale, che verrà organizzato in Italia il prossimo anno

Milly Carlucci potrebbe presto sbarcare al timone di uno degli appuntamenti musicali annuali per eccellenza: l’Eurovision Song Contest. Intervistata da Leggo, la conduttrice si sarebbe detta interessata a un’ipotetica conduzione dell’evento che, il prossimo anno, si svolgerà in Italia. Il toto-nomi è partito già da un po’ e, alle papabili scelte, si aggiunge anche quella della Carlucci.

Eurovision Song Contest 2022 in Italia: grande attesa per l’evento

L’Eurovision Song Contest è sicuramente uno degli eventi televisivi più attesi del prossimo anno.

Lo show musicale che riunisce numerosi cantanti internazionali è un evento mediatico che, in tutta Europa, rappresenta l’appuntamento fisso della stagione televisiva. Ma per l’Italia la prossima edizione sarà sicuramente memorabile e resterà, indubbiamente, un bellissimo ricordo per tutti gli italiani. Il prossimo anno, infatti, l’evento sarà organizzato proprio in Italia per merito della vittoria dei Maneskin con il brano Zitti e buoni nell’edizione precedente, tenutasi nei Paesi Bassi. Un successo tanto insperato quando desiderato per la band, già vincitrice del Festival di Sanremo quest’anno.

C’è dunque grande attesa per la prossima edizione dello show e, già da ora, è partito il toto-nomi per la possibile conduzione. Quest’anno l’accoppiata Cristiano Malgioglio/Gabriele Corsi si è ben prestata a questo prestigioso ruolo, tifando Italia come tutti i nostri connazionali e portando un po’ di fortuna per la vittoria finale. Per il prossimo anno, invece, resta qualche dubbio.

Milly Carlucci si aggiunge alla lista dei possibili conduttori dell’ESC

I conduttori della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest non sono ancora stati ufficializzati.

Stando alle indiscrezioni, a prendere il timone dell’evento potrebbe essere la freschezza e il talento del giovanissimo Alessandro Cattelan, protagonista in Rai con Da Grande nelle scorse domeniche. Ma, a sorpresa, si sarebbe aggiunto all’ultimo anche il nome di Milly Carlucci.

È la stessa conduttrice a dirsi interessata all’evento, come rivelato a Leggo nel corso di un’intervista: “È un progetto bellissimo, io vengo da Giochi senza frontiere, il primo progetto europeo, inventato proprio per supportare l’Europa, si puntò sul gioco per far conoscere l’Europa.

È un tipo di argomento che mi interessa molto“. Non solo Ballando con le stelle, dunque: Milly Carlucci potrebbe fare all in aggiudicandosi la conduzione dell’ESC. Il toto-nomi è ancora attivo e non mancheranno di certo colpi di scena.