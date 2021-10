Amicizia fra segni zodiacali: quali vanno più d’accordo?

Oroscopo

Se volete conoscere il vostro migliore amico in base al segno zodiacale, vi basterà leggere con attenzione questo articolo per scoprire chi ha le carte in regola per essere il vostro amico del cuore.

Le affinità tra segni zodiacali hanno da sempre affascinato le persone, anche quelle meno esperte in tema di zodiaco. Se la sfera amorosa è una delle più consultate, spesso rimangono un po’ nell’ombra le compatibilità in amicizia, ma il ruolo dell’amicizia non è da sottovalutare e l’oroscopo può essere un aiuto.

Ariete: l’amico perfetto per questo segno di fuoco

È davvero difficile trovare qualcuno che riesca a frenare l’impulsività dell’Ariete.

Questo segno di fuoco, proprio come l’elemento che lo governa, brucia se alimentato da sfide continue e obiettivi, che per alcuni sembrano irraggiungibili. Necessitano di qualcuno che possa sedare questa loro spontaneità sconsiderata, per trattenerli dal fare scelte errate e che potrebbero avere conseguenze altrettanto nefaste. Il segno della Bilancia racchiude a pieno questa figura “protettrice”. La pace e la calma, che solo i nati sotto il segno della Bilancia possono regalare, aiuteranno i focosi Ariete a riflettere prima di agire.

Toro: determinazione e perseveranza

I nati sotto il segno del Toro hanno un solo scopo: sbaragliare la concorrenza per raggiungere l’obiettivo finale.

In ambito professionale sono molto competitivi, come se si trovassero perennemente in una gara. I Pesci sono gli alleati migliori il segno di terra. Amanti della serenità e della tranquillità, non sono per nulla interessati a competere in nessun campo. Prediligendo la creatività e la razionalità, non darà spazio alle scenate dell’amico, placando anche i suoi tumulti interiori più violenti.

Gemelli: estroversi, ma intimi

Gli appartenenti al segno dei Gemelli sono noti per la loro spiccata capacità comunicativa e, in un gruppo, risaltano spesso e sanno essere davvero divertenti.

La loro voglia di stare in mezzo alla gente non dura per sempre. Sono molto lunatici e, da un momento all’altro, si rinchiudono nel loro silenzio e si negano ad ogni interferenza esterna. L’unico segno capace di non infastidirlo durante questi momenti intimi e personali è sicuramente l’Acquario. Esponente della libertà per sé e per gli altri, riuscirà a comprendere in anticipo quando qualcosa non va nella vita dell’amico/a e non si intrometterà, lasciandogli il tempo di ricaricare le batterie.

Cancro: il segno d’acqua amante della casa

La famiglia, gli affetti e il calore della propria abitazione sono le priorità di questo segno acquatico.

È davvero felice quando è circondato dalla tenerezza delle persone a lui care. Si sente al sicuro nel suo personale nido ed è qui che si concretizza la sua voglia di stare per conto proprio. Un segno molto introspettivo, che si troverebbe di sicuro bene con il Sagittario, anch’esso tendente all’introspezione. Due segni molto simili e che difficilmente esprimono apertamente i loro sentimenti. Insieme riescono a darsi quel sostegno e quell’affetto, tanto ricercati e desiderati.

Leone: anche i più forti hanno bisogno di un amico

Il Leone è forse il segno più indipendente e passionale dello Zodiaco. Non ha paura di niente e tende ad ottenere tutto ciò che desidera servendosi delle sue doti da leader. Un temperamento che non tutti sanno comprendere e sostenere, soprattutto quando sfocia nella superbia e nell’arroganza. Solo l’amicizia del Capricorno sarebbe in grado di placare questo carattere così tempestoso. Donando appoggio incondizionato e senza doppi fini, sanno come essere buoni amici e ottimi sostenitori.

Vergine: giustizia e pacatezza

Empatici, comprensivi e aperti al dialogo, i nati sotto il segno della Vergine si fanno sempre in quattro per aiutare il prossimo.

Il loro modo di porsi attrae chiunque, tanto che sono quasi sempre circondati da un numero sempre crescente di amici. Non fanno distinzione quando si tratta di approcciarsi all’altro e, per questo, hanno larga esperienza in fatto di caratteri e personalità. Non dovrebbe essere difficile perciò per loro intraprendere una relazione amicale con un segno tutt’altro tranquillo come l’Ariete. I due sapranno bilanciarsi a vicenda costruendo un rapporto duraturo e soddisfacente.

Bilancia: l’apparenza prima di tutto

Discepoli fedeli dell’estetica e di tutto ciò che classificano come bello, i nati sotto il segno della Bilancia amano l’eleganza e la raffinatezza, senza però apparire esibizionista: adora la bellezza, ma non la ostenta mai. Con chi potrebbero sviluppare un legame stretto e intenso, se non con un Leone? Il portamento di quest’ultimo affascina molto la Bilancia, che non esiterà a stringere con il segno di fuoco un rapporto basato sulla comune tendenza all’armonia e all’eleganza. Insieme potrebbero diventare una coppia di amici davvero all’ultima moda.

Scorpione: il segno più spaventato dalla solitudine

La possibilità di rimanere da soli è ciò che più spaventa il segno dello Scorpione, che abituato ad avere sempre sostegno dalle persone, si troverebbe spaesato e angosciato in loro assenza. Questo timore spesso lo rende inquieto e, se si sente ignorato, potrebbe incattivirsi e soddisfare così il suo spirito vendicativo. Nonostante questo, coloro che sono dello Scorpione non sono del tutto inclini a lasciarsi andare alle proprie emozioni e si accompagnano bene con gli Acquario: introversi e disinteressati, affascinanti e empatici.

Sagittario: capace di superare ogni difficoltà

Tra i segni più intraprendenti e costanti troviamo il Sagittario. Interessato al proprio successo e a quello delle persone a lui vicine, non si ferma di fronte a nessun ostacolo, anche il più doloroso. Odia la superficialità, mentre preferisce cimentarsi in qualsiasi cosa possa permettergli di sperimentare e conoscere lati nuovi di se stesso. Il Capricorno è il segno più compatibile con il Sagittario. La loro amicizia è davvero molto intensa e sarà segnata dal perfetto equilibrio tra impulsività, tipica del segno di fuoco, e il rigore del Capricorno.

Capricorno: fedele, ma odia le critiche

Le persone del Capricorno sono da sempre considerate le più perseveranti e razionali dello Zodiaco. Una volta messo a fuoco l’obiettivo da raggiungere sono in grado di utilizzare tutte le loro energie per accaparrarselo. Sono anche personalità alquanto orgogliose e, quando si sentono giudicate, tendono ad irritarsi e ad allontanarsi da chiunque possa mettere in dubbio il loro operato. Spesso si trovano molto in sintonia con il segno del Sagittario, data la sua notevole determinazione e grazie alla sua capacità di stimolare alla pari di un coach.

Acquario: l’amante della tranquillità

Gli appartenenti al segno dell’Acquario, in realtà, non hanno così tanto bisogno di qualcuno al loro fianco. La libertà per loro è fondamentale e la ricercano costantemente in amore così come in amicizia. Sono persone tranquille, tanto da diventare monotone e svogliate, incapaci di esternare ciò che realmente provano. L’ostinazione del Toro potrebbe fare al caso loro. Questo segno di terra, intenso e paziente, potrebbe risvegliare l’Acquario dal torpore in cui si rifugia e, nel caso, aiutarlo a superare anche i peggiori momenti con gradualità e parsimonia.

Pesci: altruisti, ma troppo ingenui

Dodicesimo e ultimo segno, i Pesci sono i più visionari dell’intero elenco. Vivono nel loro mondo e non si rendono quasi conto dello scorrere del tempo. La loro propensione all’ascolto li rende sicuramente ottimi sostegni e i loro consigli si rivelano saggi. Danno davvero tanto al prossimo, ma sono anche tanto ingenui e si lasciano con molta facilità prendere in giro. La protezione di uno Scorpione è l’arma di difesa migliore per questo segno così innocente. Chiunque abbia cattive intenzioni verso un appartenente al segno dei Pesci dovrà vedersela con l’aculeo dello Scorpione.