Gabrio Landi: chi è il corteggiatore di Andrea Nicole Conte? Il passato travagliato e la vita privata

Uomini e Donne

Gabrio Landi è nato in Russia. Il corteggiatore ha raccontato chi è a Uomini e Donne. Il ragazzo si è aperto sulla sua vita privata e sul passato.

Tra i corteggiatori più apprezzati di Andrea Nicole Conte sicuramente c’è Gabrio Landi. La tronista dell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, sta già emozionando il pubblico con le conoscenze portate avanti nel dating show. Andrea Nicole Conte si è aperta molto in esterna, ma i corteggiatori di cui sembra maggiormente presa sono due: Ciprian Aftim e Gabrio Landi.

Se con il primo ci sono state già le prime piccole incomprensioni, con Gabrio Landi sembra andare tutto a gonfie vele. Il bel corteggiatore ha conquistato il favore del pubblico, con un’esterna in cui si è raccontato a cuore aperto, facendoci scoprire molti suoi lati importanti.

Ma chi è Gabrio Landi? Il corteggiatore si è raccontato in dei messaggi scambiati con Andrea Nicole Conte, approfondendo la sua vita privata attuale, ma, soprattutto il suo passato piuttosto complicato.

Gabrio Landi: chi è il corteggiatore russo di Andrea Nicole Conte

Andrea Nicole Conte, nuova tronista di Uomini e Donne, sta uscendo con due ragazzi piuttosto simili. Sia Cipian Aftim, che Gabrio Landi, infatti hanno gli occhi azzurri e i capelli chiari.

Gabrio Landi chi è? Il corteggiatore, in particolare, è alto circa 190 centimetri e ha corti capelli biondi. Il ragazzo porta anche vari tatuaggi sul corpo. Le sue sembianze sembrano vagamente straniere, infatti, Gabrio Landi è nato in Russia.

Gabrio Landi: chi è e il passato burrascoso

Nel corso di alcuni scambi di messaggi, intercorsi tra Andrea Nicole Conte e Gabrio Landi, il corteggiatore ha deciso di raccontare chi è profondamente, facendo conoscere a tutti la sua storia. Gabrio Landi è nato in Russia, con precisione a Volgograd, il vecchio nome della città di Stalingrado.

Il corteggiatore ha avuto un’infanzia del tutto complicata. Ha vissuto solo con la madre, anche se lui non vuole chiamarla così, perché non ha mai giocato questo ruolo nella sua vita. Del padre non ha notizie certe, anche se gli è sempre stato detto che era morto.

La donna era spesso preda di dipendenze da alcool e da droghe e il piccolo Gabrio ha dovuto badare da subito da solo a sé stesso. Già in tenera età chiedeva l’elemosina, sia per lui che per il fratellino minore, che è arrivato a chiamarlo perfino: “Mamma“. La svolta è arrivata a circa 8 anni con l’adozione di una famiglia italiana.

Da allora, Gabrio vive in Emilia-Romagna.

Gabrio Landi: chi è e la vita privata prima di Uomini e Donne

Gabrio Landi chi è? Si tratta di un corteggiatore di Andrea Nicole Conte, dell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne. Il ragazzone russo ha raccontato a lungo il suo passato burrascoso ma anche la sua vita privata prima di diventare un corteggiatore.

Gabrio Landi, infatti, è già padre di un bambino di nome Ethan. Un amore grande, per il quale il corteggiatore fa lunghe ore di macchina.

Inoltre, Gabrio Landi ha condiviso la sua professione attuale con la tronista. Il corteggiatore è un operatore ecologico.

Gabrio Landi: chi è e il suo account Instagram

Gabrio Landi, nuovo protagonista di Uomini e Donne, non si cura molto dei social network. La vita privata, divisa tra il lavoro da operatore ecologico e le visite al figlio probabilmente assorbono molto del suo tempo.

Il corteggiatore ha un account instagram ufficiale, ma con pochi post.