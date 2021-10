Gaffe della regia del GF Vip, lascia i microfoni aperti e insulta i concorrenti: la reazione nella Casa

Grande Fratello

Clamorosa gaffe dalla regia del Grande Fratello Vip che, ignara di essere ascoltata nella Casa, ha tuonato contro i concorrenti. “Una massa di imbecilli cerebrolesi” l’espressione poco lusinghiera pronunciata dalla voce di una donna. I gieffini in giardino si sono subito accorti della svista della regia e hanno cercato di fare finta di niente: il video ha fatto inevitabilmente il giro del web.

Grande Fratello Vip, la regia a microfoni aperti: “Imbecilli cerebrolesi“

Al Grande Fratello Vip è andata in scena una surreale gaffe da parte della regia del reality.

Nel corso del pomeriggio di lunedì 4 ottobre, infatti, alcuni dei concorrenti hanno sentito la voce degli autori, convinti di non essere sentiti e di avere il collegamento con la Casa completamente staccato. In sottofondo hanno sentito, in particolare, una voce femminile che stava dialogando con lo staff sino a quando non si è scagliata indirettamente contro i ‘Vipponi’.

“Una massa di imbecilli cerebrolesi“: queste le parole che i concorrenti, che erano in giardino in quel momento e stavano ascoltando tutto, si sono sentiti rivolgere.

Un’espressione certamente poco lusinghiera, soprattutto perché proveniente da un componente dello staff del programma. La medesima voce femminile, ancora convinta di non essere sentita, ha tuonato nuovamente contro i concorrenti con un “Ca**i loro“. Poco chiaro il contesto di questa chiacchierata tra lo staff, né il motivo per cui si siano scagliati contro i ‘Vipponi’.

La regia insulta i concorrenti: le reazioni nella Casa e sul web

I concorrenti presenti in giardino hanno manifestato da subito una reazione di stupore e, all’inizio, non hanno voluto intervenire.

“Ma facciamo finta di niente” il commento di Davide Silvestri, curioso di scoprire fin dove quelle voci si sarebbero spinte. L’atteggiamento di indifferenza assunto dai ‘Vipponi’, alla fine, si è chiuso con l’intervento di Miriana Trevisan che ha esclamato: “Si sente tutto“.

Probabilmente accortosi che il collegamento con la Casa era attivo, la regia ha prontamente staccato l’audio. Ma la clamorosa gaffe che ha investito gli autori non è di certo passata inosservata. Sui social il video di quei brevi, surreali secondi ha fatto subito il giro del web e molti utenti hanno commentato la vicenda, tra il divertito e lo spiazzato.

Ecco il video dove la regia parla male dei concorrenti #gfvip #gfvipparty pic.twitter.com/cDKxAMnHUx — Francesca (@_Fra02) October 4, 2021