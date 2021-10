Grande Fratello Vip, addio alle due opinioniste popolari: svelato il motivo della scelta di Canale 5

Grande Fratello

L’assenza delle due opinioniste del popolo durante la puntata del 1 ottobre del GF Vip non è passata inosservata. E, secondo diverse fonti, i telespettatori dovranno abituarsi a questa mancanza. Infatti, pare che Mediaset abbia richiesto un loro allontanamento a causa delle critiche ricevute sul loro conto.

GF Vip 2021: che fine hanno fatto le opinioniste del popolo

La puntata del Grande Fratello Vip 1 ottobre è iniziata con un annuncio inaspettato di Alfonso Signorini.

“Saluto le nostre ‘grandi sorelle’, che questa sera le opinioniste del popolo sentivano troppa nostalgia del loro divano di casa e ci stanno guardando”, ha esclamato il conduttore. Secondo diverse fonti, le “grandi sorelle” non torneranno più nello studio del GF. Le opinioniste del popolo, infatti, sarebbero state un vero e proprio flop per Mediaset, che sarebbe subito corsa ai ripari allontanandole dal programma.

Pare che Rosella e Adriana non abbiano ricevuto dal pubblico a casa il consenso auspicato. Non sarebbero state poche, infatti, le uscite infelici delle due opinioniste non vip, che non sono state apprezzate dai telespettori.

Basti pensare alle critiche nei confronti dell’aspetto fisico di Lulù Selassiè oppure alle insinuazioni sui secondi fini del fidanzamento di Raffaella Fico. Insomma, pare che il pubblico da casa non si sia sentito rappresentato da loro e Mediaset sia subito intervenuta allontanandole.

Chi erano le opinioniste del popolo e perché erano state scelte al GF Vip

All’inizio del GF Vip, le due “grandi sorelle“, Rosella e Adriana, erano state annunciate come una novità esclusiva e rivoluzionaria del programma. L’autore del GF Andrea Palazzo, infatti, aveva sostenuto: “Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili.

Due voci decisamente fuori dal coro che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti”. Anche il conduttore, Alfonso Signorini ne aveva parlato entusiasta a Tv Sorrisi e Canzoni: “Novità, da me fortemente voluta, è la presenza delle opinioniste del popolo: avremo due ‘grandi sorelle’, delle signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende!”.

“Erano le vicine di ombrellone a Moneglia di un amico che ha voluto farmele conoscere.

Quando le ho viste, me ne sono innamorato. Saranno presenze fisse. Funzioneranno di sicuro!”, aveva sostenuto il conduttore. Rosella e Adriana, nelle intenzioni degli autori, avrebbero dovuto affiancare le opinioniste vip Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, esprimendo un’opinione popolare, la voce del pubblico da casa. Ma pare che così non sia stato.