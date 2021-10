Manuel Bortuzzo riceve una lettera dall’ex fidanzata Federica al GF Vip: il messaggio della ragazza

Grande Fratello

Inaspettata emozione al Grande Fratello Vip per Manuel Bortuzzo. Il giovane concorrente, convocato da Alfonso Signorini in separata sede, ascolta le parole della ex fidanzata Federica scritte in una lettera carica di intensità. La ragazza confessa di vederlo in tv spento e diverso dal Manuel che ha sempre conosciuto: “Non vedo più quella luce nei tuoi occhi“. La risposta del ‘Vippone’ e le dolci parole alla ex.

Manuel Bortuzzo e la lettera della ex fidanzata Federica

Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip riceve un messaggio speciale dalla ex fidanzata Federica.

Nella puntata di questa sera il concorrente viene convocato da Alfonso Signorini in separata sede per fargli ascoltare delle parole molto inattese ma sicuramente per lui piacevoli. È l’ex fidanzata Federica ad avergli voluto scrivere una lettera di grande intensità, rivolgendogli bellissime parole nonostante la fine della loro storia.

“Caro Manuel, come stai?” comincia così la lettera di Federica, letta in una clip che Manuel Bortuzzo ha modo di vedere. “Ti scrivo perché è vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va oltre questo e tu lo sai.

Però nelle ultime due settimane so che è successo qualcosa e te lo chiedo: che cosa sta succedendo? Sei entrato nella casa per lanciare un messaggio e per dirti che, adesso, guardandoti da casa, mi sembra come se qualcosa stesse cambiando in te. Non vedo più quella luce nei tuoi occhi, le risate che appaiono sul tuo volto e emanano una luce bellissima. Non vedo più quel ragazzo autoironico e spiritoso che mi ha fatto perdere la testa. Dov’è finito?“.

Manuel Bortuzzo e le parole di Federica: “Non ti abbattere“

Federica ritiene che, dentro la Casa del Grande Fratello Vip, non riesca più a vedere la luce negli occhi di Manuel.

Per questo motivo gli rivolge un prezioso consiglio: “Non ti abbattere e promettimi che domani ti sveglierai e affronterai la giornata diversamente. Ti chiedo soprattutto di ritornare ad essere te stesso, il Manuel che tutti amiamo e al quale sono legatissima. In questi giorni tante persone hanno messo in discussione quello che c’è stato tra di noi. Ma a me non interessa. Adesso promettimi che farai come ti ho detto. Sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori. Tifiamo tutti per te. Non mollare“.

Manuel Bortuzzo rimane meravigliato per l’inaspettata lettera della sua ex compagna, della quale rivela: “Non me l’aspettavo, ho un rapporto molto lineare con lei e non me l’aspettavo. Ma mi ha fatto piacere perché dimostra che chi ha avuto modo di vivermi fuori, allora realmente comprende quello che sono. Le voglio ancora bene. Abbiamo passato bellissimi momenti, brevi ma intensi. Ma poi come due persone mature abbiamo deciso che non era la cosa più adatta a noi. Ma siamo rimasti in bellissimi rapporti“.

Manuel Bortuzzo: “Ingigantisco piccolo problemi che ho“

Il giovane nuotatore mette poi l’accento sui piccoli problemi di cui Federica aveva accennato nella realtà.

E ammette di aver vissuto alcuni momenti di difficoltà durante la sua avventura a Cinecittà: “In realtà sì, a volte mi faccio prendere da momenti e ingigantisco piccoli problemi che ho. Forse perché per la prima volta questi piccoli problemi li affronto da solo, e quindi devo iniziare a capire come gestirli bene“.

Dopo aver congedato Manuel Bortuzzo, Alfonso Signorini chiude il collegamento e si rivolge a Federica, presente in studio. Visibilmente commossa e con le lacrime agli occhi, la ragazza viene invitata dal conduttore a venire accanto a lui per spendere qualche parola su Manuel e la loro storia passata.