Maria De Filippi interviene su Ida Platano, anche Tina Cipollari lancia un affondo: “Statte calma”. Commento 4 ottobre

Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 4 ottobre è tornata protagonista Ida Platano. La Dama ha parlato a lungo delle problematiche riscontrate nel rapporto con Marcello. Ma anche Maria De Filippi ha deciso di intervenire su Ida Platano e di dire la sua opinione.

Maria De Filippi e Tina Cipollari si espongono su Ida Platano

Ida Platano non cambia e non cambierà mai. Da anni riesce, in modo anche abbastanza sconvolgente, a trovare degli uomini che si interessano molto a lei, ma poi, la Dama li distrugge tutti.

Dopo anni ad accusare questi poveri Cavalieri, capitati nelle sue grinfie, adesso anche in studio si comincia a pensare che il problema sia lei.

Perfino Maria De Filippi è intervenuta su Ida Platano, nel corso della puntata del 4 ottobre di Uomini e Donne: “Non è che a volte carichi un po’?… Carichi di aspettative, di entusiasmo“. La conduttrice ha provato a difendere e a spiegare il pensiero di Marcello: “Gli scoccia che le due volte che siete usciti, comunque sia, nel racconto… Sei partita dal fatto è frenato“.

Il punto è proprio questo, Ida Platano è insoddisfatta sempre e comunque.

Anche Tina Cipollari ha ribadito lo stesso concetto della padrona di casa: “Il potere di smontare tutte le relazioni ce l’ha… Metti una tristezza, un’angoscia, gli uomini li fai scappare tu cara Ida, te lo dico io“. E ancora: “Ma taci… La tua pesantezza… Cerca di cambiare… Sempre a rimproverare… E statte calma e lascia che le cose vadano come devono andare“. Ida Platano va, però, dritta per la sua strada, convinta di essere sempre nel giusto: “Non li faccio scappare come dici tu“.

Maria De Filippi dice la sua su Ida Platano, mentre Biagio Di Maro comincia una nuova conoscenza

Ida Platano è stata la prima protagonista della puntata del 4 ottobre di Uomini e Donne.

Maria De Filippi ha detto la sua sulla Dama, ma lei non sembra aver cambiato parere.

Va dritto per la sua strada anche Biagio Di Maro, che, dopo la recente rottura con Sara Zilli, ha cominciato già la conoscenza con Rosy, come raccontato dalla Dama: “Mi ha dimostrato che ha un interesse forte nei miei confronti“.

Sara Zilli non ha voluto commentare questa scelta: “No comment“. Ma Tina Cipollari non ha perso tempo e ha detto la sua sull’incommentabile Cavaliere: “Sei un uomo scontato… Lo Sean Connery di Uomini e Donne, si sente lui… Devi entrare qui con una maschera“.