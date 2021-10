Martina Rossi e Federica Pizzi, chi sono le ex fidanzate di Manuel Bortuzzo concorrente del Grande Fratello Vip

TV e Spettacolo

Manuel Bortuzzo al GF Vip sta instaurando un rapporto di complicità con Lulù Selassie, ma nel suo passato il cuore ha battuto forte per due ragazze. Chi sono Martina Rossi e Federica Pizzi, ex fidanzate del nuotatore

Manuel Bortuzzo è attualmente concorrente del Grande Fratello Vip e, proprio nella Casa di Cinecittà, ha instaurato un rapporto di complicità con la coinquilina Lulù Selassié. Ma nel passato del ragazzo il cuore ha battuto forte per la sua storica fidanzata Martina Rossi, al suo fianco la notte della sparatoria, e per Federica Pizzi sino a poco prima di entrare nel reality. Scopriamo insieme il passato sentimentale del giovane nuotatore.

Manuel Bortuzzo e l’avvicinamento a Lulù Selassié al GF Vip

Manuel Bortuzzo è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip e, sin da subito, si è rivelato uno dei concorrenti più chiacchierati.

Non solo per la sua storia personale nota a tutti, ma anche per la sua situazione sentimentale che è spesso finita sulla bocca dei più curiosi. Il ragazzo, come affermato con fermezza da Fanpage.it, sarebbe entrato da single nella Casa di Cinecittà. E, a poca distanza dall’inizio del reality, il concorrente si è gradualmente avvicinato alla coinquilina Lulù Selassié, ricambiato. La coppia, dopo brevi giorni di analisi e conoscenza, si è successivamente lasciata andare a baci ed effusioni, travolta dalla passione nel cuore della notte.

Ma nel passato sentimentale di Manuel Bortuzzo c’è stato spazio per due figure importantissime, che rispondono ai nomi di Martina Rossi e Federica Pizzi. Entrambe sono state ex fidanzate del giovane nuotatore e, chi per un motivo chi per l’altro, sono state un punto di riferimento per lui.

Martina Rossi e Federica Pizzi: chi sono le ex fidanzate di Manuel Bortuzzo

Martina Rossi è stata la storica fidanzata di Manuel Bortuzzo ed è colei che era presenta al suo fianco quando la sua vita è cambiata di colpo.

Era la notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 quando fu coinvolto nella sparatoria che gli ha cambiato la vita: al suo fianco, quella sera, c’era anche Martina. Anche la ragazza ha vissuto sulla sua pelle il dolore che ha travolto Bortuzzo: la coppia, successivamente, non è riuscita a mantenere il filo d’amore che li univa e ha così deciso di prendere strade separate.

Federica Pizzi è invece l’ultima ragazza con cui il ‘Vippone’ si è frequentato. Figlia della compagna del suo dentista, il ragazzo aveva raccontato in un’intervista a Il Gazzettino di averla conosciuta a inizio anno. La loro storia d’amore sarebbe durata sino a poche settimane fa, prima dell’ingresso di Bortuzzo nella Casa del Grande Fratello Vip.