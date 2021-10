Maschi contro femmine: trama del film con Alessandro Preziosi e tanti altri in onda su Rai3 lunedì 4 ottobre

TV e Spettacolo

L'eterna differenza tra maschi e femmine e portata su schermo dal film del regista Fausti Brizzi, che mette in scena 4 vicende che vanno ad intrecciarsi. La trama ed il cast del film in onda su Rai3

La proposta di Rai3 per la prima serata di lunedì 4 ottobre 2021 è la riproposizione di una commedia di Fausto Brizzi che mette al centro della narrazione l’eterno conflitto e tutte le infinite differenze tra l’universo maschile e quello femminile, raccontato attraverso le vicende intrecciate di quattro coppie. Il film Maschi contro femmine con il suo smisurato cast di interpreti, tra i quali citiamo Alessandro Preziosi, Fabio De Luigi e Paola Cortellesi, va in onda a partire dalle ore 21:20. La trama ed il cast completo del film.

Maschi contro femmine: il cast e le curiosità del film in onda su Rai3

Maschi contro femmine è una pellicola diretta da Fausto Brizzi primo capitolo di due film che analizzano le differenze di genere in chiave comica, grazie anche alla seconda pellicola uno spin-off che sviluppa la storia dei personaggi secondari del primo capitolo.

Il prodotto ha ricevuto una buona accoglienza sia da pubblico che dalla critica che lo ha insignito di due candidature ai Nastri d’argento sia alla miglior commedia che alla migliore attrice protagonista per l’interpretazione intensa di Paola Cortellesi.

Al fianco dell’attrice e comica un folto cast di conosciuti interpreti italiani come Fabio De Luigi, Alessandro Preziosi, Lucia Ocone, Nicolas Vaporidis, Chiara Francini e Paolo Ruffini qui a dare il proprio volto a delle coppie di amici che intrecciano le loro vicende portando su schermo l’eterno conflitto tra maschi e femmine.

Maschi contro femmine: la trama della pellicola

Il film racconta le vicissitudini di alcune coppie di amici alle prese con alcuni cambiamenti epocali nella vita di coppia. Walter e Monica sono appena diventati genitori e l’uomo va in crisi fino a subire le avances della capitana della squadra di volley femminile che lui stesso allena.

Diego e Chiara, potenzialmente agli opposti e mai così diversi, si trovano ad avere a che fare quando lo sciupafemmine si trova di fronte in una compravendita proprio la donna. Marta e Ivan sono due inquilini che si invaghiscono della stessa donna che spezzerà il loro legame mettendoli muso a muso nella conquista della ragazza. Infine Nicoletta e Vittorio sono la coppia più anziana del gruppo che finisce con i rompersi per sempre per i continui tradimenti di lui.