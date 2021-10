Million Day Estrazione 4 ottobre 2021 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

La combinazione vincente di oggi lunedì 4 ottobre 2021 in grado di regalare un primo premio da 1 milione di euro arriverà come al solito alle ore 19:00. Scopri la combinazione vincente di giornata.

Oggi lunedì 4 ottobre 2021 ci sarà, come ogni giorno, la nuova estrazione dei numeri vincenti del Million Day. I 5 numeri vincenti che aprono una nuova settimana in compagnia del Million Day ed in grado di regalare un primo premio da 1 milione di euro arriveranno come al solito anche quest’oggi alle ore 19:00. Scopri la combinazione vincente di giornata.

Tutti i numeri estratti del Million day, giorno per giorno.

Leggi tutte le estrazioni e i risultati che avvengono dal lunedì alla domenica:

Million Day: le vincite milionarie

Da quando il gioco del Million Day è stato istituito nel febbraio del 2018 sono stati tanti i fortunati vincitori capaci di accaparrarsi i premi messi in palio dal ricco montepremi del gioco.

In totale si contano 190 giocatori fortunati che sono stati in grado di vincere la somma massima di 1 milione di euro. La prima storica vincita della somma milionaria è avvenuta a Caltagirone, in Sicilia, il 16 febbraio 2018. L’ultima vincita milionaria invece è stata registrata martedì 7 settembre, a Sant’Ippolito in provincia di Pesaro – Urbino, quando il fortunato giocatore ha vinto 1.000.000€ grazie ad una giocata singola da 1€.

Il totale delle persone che sono state in grado di vincere 1 milione di euro sono ad oggi ben 190.

Million Day: le probabilità di vincita

Continua la ricerca di nuovi giocatori fortunati in grado di vincere i numerosi premi messi in palio dal gioco del Million Day. Lo stesso garantisce delle vincite già a partire da 2 numeri giusti indovinati sui 5 estratti, garantendo la picola somma di 2 euro.

Le combinazioni giuste che vengono indovinate possono premiare chi indovina con precisione 2, 3, 4 o 5 tra i propri numeri scelti che compongono la combinazione messa a gioco in maniera corretta.

Sebbene il Million Day dia la possibilità di accaparrarsi ingenti somme, fino a 1 milione di euro partendo da solo 1 euro giocato, è bene chiarire quali siano le probabilità di indovinare i numeri vincenti.

Come riportato dal sito www.lottomatica.it le probabilità di uscita dei numeri scelti sono le seguenti:

Probabilità che escano 2 numeri fortunati: 5,6% cioè 1 su 17,7

Probabilità che escano 3 numeri fortunati: 0,4% cioè 1 su 284

Probabilità che escano 4 numeri fortunati: 0,007% cioè 1 su 13.915

Probabilità che escano 5 numeri fortunati: 0,00003% cioè 1 su 3.478.761

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.