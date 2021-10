Mystery Land – La grande favola dell’ignoto: il debutto del programma con Aurora Ramazzotti e Alvin

Programmi TV

Mystery Land – La grande favola dell’ignoto, il nuovo programma alla scoperta dei misteri sta per prendere il via su Italia1. Il primo appuntamento con la trasmissione condotta da Aurora Ramazzotti ed Alvin andrà in onda lunedì 4 ottobre 2021 a partire dalle ore 21:20 circa. I telespettatori si troveranno di fronte un nuovo show di divulgazione parascientifica che vanta tra gli autori Roberto Giacobbo, volto noto dei programmi di questo genere, e cercherà di fare luce su alcune delle leggende e dei miti più noti al mondo. Tutto quello che c’è da sapere su Mystery Land – La grande favola dell’ignoto.

Mystery Land – La grande favola dell’ignoto: la prima puntata in onda lunedì 4 ottobre 2021

Prende il via lunedì 4 ottobre 2021 rigorosamente in prima serata su Italia1 la nuova trasmissione Mystery Land – La grande favola dell’ignoto. A partire dalle ore 21:20 Aurora Ramazzotti e Alvin cercheranno di fare luce su alcuni misteri che la scienza non riesce ancora a spiegare fino in fondo e che da sempre catturano l’attenzione di curiosi del genere e non solo.

Il nuovo programma di Mediaset è nato da una idea di Roberto Giacobbo, conduttore ed autore da sempre vicino ai fenomeni inspiegabili ed ai misteri da svelare, ai quali si affiancano Irene Bellini, Massimo Fraticelli, Luca Potenziani, Michele Rossi con la sapiente regia di Ico Fedeli.

Mystery Land – La grande favola dell’ignoto: come funziona il programma

La nuova coppia alla conduzione, formata da Aurora Ramazzotti e Alvin, saranno protagonisti sia dallo studio che nei servizi che loro stessi lanceranno. I due si troveranno infatti coinvolti in interessanti reportage che serviranno per raccontare, e magari svelare, i misteri che vengono affrontati puntata dopo puntata.

Il nuovo show sarà infatti strutturato per misteri che saranno analizzati al meglio singolarmente in ognuna della puntate in programma, che si avvarranno dello speciale contributi di esperti del settore e di testimoni coinvolti da vicino.