Pino Insegno torna in televisione: i rumors sul suo nuovo programma in arrivo su Rai2

Pino Insegno ormai da anni risulta essere, oltre che ad un capace comico ed uno dei doppiatori più apprezzati del nostro panorama, anche un capace conduttore televisivo. Portata a termine l’esperienza su Rai2 con Voice Anatomy pare essere pronto a tornare sulla rete della televisione pubblica con un nuovo progetto. Sono infatti insistenti i rumors che lo vedrebbero coinvolto nel nuovo game show del canale dopo che un altro suo programma ha subito un forte stop nella realizzazione. Quello che sappiamo sul nuovo programma che dovrebbe coinvolgere anche una nota showgirl come Elisabetta Gregoraci.

Pino Insegno presenterà Double Song: le indiscrezioni

Il conduttore Pino Insegno dopo aver portato a termine con successo il programma Voice Anatomy sembrava essere pronto a tornare in televisione nello scorso settembre ma evidentemente qualcosa è andato storto. Doveva infatti arrivare a metà settembre su Rai2 il programma dal titolo Liberi tutti, come anticipato dai palinsesti della rete, che però sembra non aver visto la luce, almeno per ora, stando a TvBlog.

Il progetto andato in fumo non ha però fermato il comico ne tantomeno il canale Rai che è pronto ad affidare sempre al versatile conduttore un nuovo programma che dovrebbe mixare il mondo della musica con quello della risata.

Stando infatti alle indiscrezioni raccolte da TV Sorrisi e Canzoni e rimbalzate su di altri portali, sembrerebbe che sarà proprio lui ad occuparsi della trasmissione che dovrebbe sostituire Liberi Tutti e che dovrebbe avere il titolo di Double Song.

Quello che sappiamo su Double Song: Elisabetta Gregoraci al fianco di Pino Insegno?

Il nuovo programma che dovrebbe prendere inizio nella seconda metà di novembre 2021 sta prendendo corpo in queste settimane nella mente dei vertici Rai.

Il progetto vede coinvolto Pino Insegno come conduttore e dovrebbe mettere al centro del divertente gioco la musica e la comicità.

Si vocifera infatti che il programma possa essere un nuovo game show che vedrebbe sfidarsi delle coppie formate da un cantante ed un comico, tutti alle prese con delle prove pratiche per conquistarsi la vittoria della puntata in questione.

Stando sempre ai rumors al fianco del conduttore dovrebbero ruotare intorno delle figure come co-conduttori ed i nomi che circolano in questi giorni vedrebbero coinvolti da vicino la showgirl Elisabetta Gregoraci, la nota comica Veleria Graci ed il versatile e divertente Gabriele Cirilli.