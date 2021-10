Quelli che il lunedì, debutto su Rai2 il 4 ottobre: la nuova edizione dello show che mette al centro il calcio

Programmi TV

Debuttano in prima serata Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu con la conduzione del nuovo late show dal titolo Quelli che il lunedì. Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo programma in onda in prima serata su Rai2.

Dal 4 ottobre 2021 ritorna in televisione lo show scanzonato che si occupa di calcio con la confermatissima conduzione di Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. La nuova edizione del programma avrà una chiave rivisitata dell’intero format, ormai un vero e proprio late show, che per l’occasione si collocherà nella prima serata del lunedì di Rai2. Quelli che il lunedì debutta con la prima puntata della sua stagione a partire da lunedì 4 ottobre 2021 con tanti volti noti e svariati ospiti, con lo scopo di dare una lettura ai fatti di attualità della settimana in un divertente show d’intrattenimento con un grande sottofondo musicale.

Tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata di Quelli che il lunedì e sugli ospiti di puntata.

Quelli che il lunedì: la prima puntata in onda lunedì 4 ottobre 2021

Gli appassionati di calcio e gli amanti di Quelli che… possono prepararsi ad un gran ritorno dopo essere rimasti orfani del consueto appuntamento domenicale della trasmissione. Lo show infatti sta per tornare in grande stile con un nuovo appuntamento settimanale che cambierà in maniera radicale il format con una sterzata decisa verso l’intrattenimento ed il commento all’attualità

Debutta il 4 ottobre 2021 a partire dalle ore 21:30 il nuovo show Quelli che il lunedì, il programma di Rai2 condotto dal confermatissimo trio formato da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

I conduttori saranno protagonisti di un viaggio lungo 31 puntate all’insegna dell’umorismo e dell’attualità, scandito dai siparietti di satira di Luca e Paolo tra i quali la Ceran ha imparato a muoversi sapientemente.

Quelli che il lunedì: gli ospiti della prima puntata in onda lunedì 4 ottobre 2021

La prima delle trentuno puntate in programma avrà come ben previsto una forte chiave comica nella rilettura dei fatti di attualità più importanti grazie alla ricca squadra messa a disposizione dai vertici Rai per questo nuovo programma.

Al fianco dei conduttori, sapientemente accompagnati dal sottofondo musicale della band presente in studio, ci saranno infatti Enrico Lucci, come al solito con le sue inconfondibili e strampalate inchieste, i mille volti interpretati dal grande Ubaldo Pantani ed i puntuali interventi social di Melissa Greta Marchetto.

In occasione del grande debutto saranno ospiti della prima puntata Sara Simeoni, la grande saltatrice in alto, ed il cantante vincitore del Festival di Sanremo Francesco Gabbani.