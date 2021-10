Amici 2021: arriva il primo provvedimento disciplinare. Caos in casetta e quattro talenti in sfida

Programmi TV

Ad Amici 2021 è arrivato il primo provvedimento disciplinare. La presa di posizione della produzione è scaturita dopo una valutazione dell’ordine e della scarsa igiene in cui versa la casetta, occupata dai giovani talenti.

La punizione, scelta dalla redazione è stata esemplare: ben quattro talenti in sfida. La scelta dei nomi dei sacrificabili ha portato polemiche e pianti tra i ragazzi.

Provvedimento disciplinare ad Amici 2021: il rimprovero della produzione

La produzione di Amici 2021 ha radunato gli allievi per una comunicazione importante: “State per vedere un filmato che mostra le condizioni del posto in cui vivete“.

Nel video la casetta dei ragazzi era un vero caos, con oggetti in disordine ovunque e scarsa pulizia. Proprio per questi motivi disciplinari, la redazione ha deciso di emanare un provvedimento disciplinare ad Amici 2021 e di mandare dei talenti in sfida: “La produzione ha deciso che due ballerini e due cantanti a sorteggio verranno messi in sfida… Sono i professori stessi che giudicano… La maggioranza che vale“.

I giovani talenti hanno deciso, però, di effettuare un altro tipo di votazione anonima, basata sul grado d’impegno in casa di ogni allievo: “Si prendono diciassette fogli, ognuno scrive due cantanti e due ballerini… Chi ha più votazioni… Va in sfida“.

Amici 2021: dopo il provvedimento disciplinare arrivano le sfide. I malumori tra i ragazzi

Ad Amici 2021, dopo il provvedimento disciplinare, i ragazzi che dovranno affrontare le sfide sono: per il ballo Mattia e Christian e per il canto LDA e Luigi. La scelta ha scatenato, però, delle reazioni negli allievi. In un primo momento era stata nominata anche Rea, che subito è scoppiata a piangere: “State scherzando vero?

“.

Anche tra Inder e LDA è nato uno scambio d’opinioni: “E’ il figlio di Gigi D’Alessio è ovvio che ha casa non fa un…“. L’allievo partenopeo ha risposto, però, per le rime: “Non è vero… Io faccio sempre il mio… Io penso che non mi dovevo trovare in questa situazione“.