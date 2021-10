Giucas Casella e l’intima confessione al Grande Fratello Vip: “Confermo tutto: l’amore è libertà”

Grande Fratello

Giucas Casella rivela al Grande Fratello Vip di essere stato con un uomo in passato. L'illusionista si confessa in diretta e lancia un importante messaggio, ricevendo le parole di apprezzamento di Alfonso Signorini

Giucas Casella è conosciuto come personaggio eccentrico ed esuberante, volto noto della televisione e dello spettacolo. Ma al Grande Fratello Vip è venuto fuori un lato inedito dell’illusionista, più intimo e legato a un frangente della sua vita privata. Il concorrente ha rivelato di essere stato con un uomo, come confermato ad Alfonso Signorini nella puntata di questa sera: “L’amore è libertà. Viviamola“.

Giucas Casella e la rivelazione al GF Vip sul suo passato

Giucas Casella ha accantonato per un attimo il ruolo di illusionista eccentrico, divertente ed esuberante e si è calato in una veste inedita al Grande Fratello Vip.

Il concorrente ha infatti confessato un frangente intimo e personale della sua vita privata, risalente a diversi anni fa. Confidandosi con alcuni coinquilini, Casella ha rivelato di essere stato con un uomo. Una dichiarazione che ha suscitato grande interesse e sgomento, poiché nessuno era a conoscenza di questo retroscena sulla sua vita sentimentale.

L’illusionista ne ha parlato liberamente con i coinquilini e, questa sera, Alfonso Signorini ritorna sull’argomento.

Parlando privatamente con il conduttore di questa inedita confessione, Giucas Casella conferma il suo racconto: “Dico sempre la verità. Io ne ho vissute, confermo tutto: l’amore è libertà. Viviamola. Ormai tutto adesso è cambiato per fortuna“.

Il messaggio di Giucas Casella: “Non bisogna reprimere nulla“

Giucas Casella specifica di non aver mai avuto relazioni durature con altri uomini, ma soltanto incontri occasionali durante i suoi primi viaggi in giro per l’Italia. “Storie importanti no, ma solo esperienze” conferma il ‘Vippone’, e aggiunge: “Da quando ero in collegio, quando andavamo in giro e facevo il fachiro a Piazza Navona, o a Milano, e giravo.

Ho avuto incontri occasionali“.

L’illusionista, dopo aver approfondito la questione solamente accennata negli scorsi giorni, si fa successivamente portatore di un messaggio universale: “È normale, ormai non bisogna reprimere nulla. Bisogna fare quello che ognuno si sente di fare. Ho avuto tanto dalla vita, ho vissuto inizialmente in una famiglia modesta e poi sono diventato Giucas“. Alfonso Signorini plaude l’intervento del suo ‘Vippone’ che, nonostante la sua esperienza e la sua età, ha voluto lanciare un messaggio così moderno e attuale.