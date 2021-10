Matrimonio a prima vista, al via la nuova stagione: la prima puntata in onda il 5 ottobre su Real Time

Programmi TV

Matrimonio a prima vista è pronto a tornare in onda su Real Time martedì 5 ottobre 2021, con una nuova edizione che sicuramente saprà intrattenere il pubblico con la particolare dinamica dello show. Per la nuova edizione dell’esperimento sociale più noto e bizzarro della televisione la rete che ne cura la riuscita non ha certo badato a spese, selezionando i 6 single che si metteranno in gioco nelle mani di un pool di esperti che subisce una interessante aggiunta. Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione del programma.

Matrimonio a prima vista: quando va in onda la prima puntata della nuova edizione

Uno dei programmi televisivi più apprezzati in Italia, e che di certo quello tra i tanti che desta più curiosità, è pronto a tuffarsi in una nuova interessante stagione sempre su Real Time e come al solito in prima serata.

I tanti affezionati che stavano aspettando la nuova stagione di Matrimonio a Prima vista possono ormai ritenersi soddisfatti per il ritorno ufficiale della trasmissione che prende il via a partire da martedì 5 ottobre 2021 con l’appuntamento segnato in agenda per le ore 21:20 su Real Time.

Matrimonio a prima vista: le novità della nuova edizione

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista prevede come al solito la messa in onda di 8 epodi in prima serata che racconteranno le due settimane successive al fatidico “SI” dei 6 single messisi in gioco per trovare l’amore convolando a nozze senza conoscere il proprio futuro partner.

Come al solito a formare le 3 coppie ci sarà un pool di esperti che quest’anno si aggiorna con l’aggiunta di un altro profilo. Rivedremo infatti i due storici esperti della trasmissione: Mario Abis, sociologo e Nada Lofreddi, sessuologa ai quali si aggiunge Andrea Favaretto.

Quest’ultimo è un life coach esperto di comunicazione che aiuterà in prima persona le coppie a creare un rapporto sincero e diretto basato su dialoghi franchi e profondi attraverso alcune pratiche specifiche della sua professione.

Le puntate saranno alternate tra i reportage sulla vita delle coppie dei freschi sposini ed i pareri degli esperti che cercheranno di guidare i partecipanti durante l’esperimento per muoverli alla scoperta dell’altro fino a creare un nuovo e profondo rapporto.