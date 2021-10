Pomeriggio 5 cambia rotta: tra gli argomenti di Barbara d’Urso torna prepotente il GF Vip 6

Programmi TV

Dopo il netto cambio di registro imposto a Barbara d’Urso ed al suo contenitore pomeridiano Pomeriggio 5 che aveva determinato una svolta sui contenuti e gli argomenti da trattare, pare proprio che Mediaset abbia deciso di fare un passo indietro. I vertici della televisione, notati gli scarsi risultati in termini di ascolti tanto della trasmissione della d’Urso quanto in quella di Federica Panicucci, stanno meditando ad un nuovo cambiamento che possa accrescere l’interesse del pubblico donando nuova linfa ai programmi con i contenuti e le discussioni che ruotano intorno al mondo del Grande Fratello Vip 6.

Tutto quello che c’è da sapere sul cambio di rotta.

Barbara d’Urso torna alla carica: a Pomeriggio5 si parlerà del Grande Fratello Vip 6

Questa appena iniziata è una stagione televisiva alquanto particolare per Barbara d’Urso, la conduttrice apparsa “diversa” dopo i cambiamenti impostigli dai vertici Mediaset. Il cambio editoriale tanto voluto da Pier Silvio Berlusconi e dalla squadra pare infatti che abbia toccato nel profondo la presentatrice, già monca del suo contenitore serale della domenica, e che i telespettatori abbiano risposto in maniera del tutto negativa in termini di ascolti.

Sarà per i risultati scarsi o per l’appeal calante della trasmissione Pomeriggio 5 che adesso la linea editoriale imposta alla trasmissione cambierà nuovamente, segnando di fatto un ritorno al passato. Nelle intenzioni dei vertici Mediaset questo cambio dovrebbe ridare nuova linfa al programma aggiungendo quel pepe che si è smarrito in queste prime settimane di programmazione.

Il cambio editoriale di Mediaset servirà?

Barbara d’Urso potrà così tornare a riempire il suo format con tutta la galassia proveniente dal Grande Fratello Vip 6, sia in termini di ospiti che in termini di argomenti, sperando che questo cambio giovi sia alla sua trasmissione che a quella di Alfonso Signorini che da qualche settimana viene battuto dalla prima serata di Rai1.

Il cambio editoriale, che dovrebbe fungere da trampolino anche al GF Vip6, toccherà anche il mattino di Canale5 con l’opportunità per Federica Panicucci ed il suo Mattino 5 di occuparsi anche lei delle tematiche del reality show con la speranza che a guadagnarci siano tutte e tre le trasmissioni.