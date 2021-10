Previsioni meteo per la settimana dal 4 al 10 ottobre: l’Italia resta nella morsa del maltempo

Cronaca Italia

Il maltempo delle ultime ore sta destando grande preoccupazione negli italiani che in molte regioni stanno facendo i conti con frane e esondazioni. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa su parte di Lombardia, Liguria e Piemonte, estendendo invece l’allerta arancione e gialla sulle restanti regioni. Nella restante parte della settimana, le condizioni meteo dovrebbero migliorare gradualmente in tutta Italia, ma le piogge non lasceranno comunque del tutto il Paese.

Previsioni meteo Nord Italia: cosa succederà questa settimana

Secondo gli esperti di Centro Meteo Italiano, il Nord Italia verrà gradualmente liberato dalle piogge nel corso della settimana.

Mercoledì la giornata inizierà con piogge e temporali al Nord-Ovest, così come al Nord-Est, dove però il maltempo durerà fino a tarda serata. Anche giovedì la parte orientale della Pianura Padana continuerà a fare i conti con tempo instabile, mentre altrove tornerà il sereno in Piemonte e Valle d’Aosta. Si prevede una situazione analoga per il venerdì. Il weekend si aprirà con nuvole in tutta la zona per la giornata di sabato, con leggere schiarite sparse previste per la domenica.

Previsioni meteo Centro Italia: cosa succederà questa settimana

Domani, mercoledì 6 ottobre il maltempo continuerà a colpire le regioni del Centro Italia con piogge e temporali sparsi. Umbria, Marche e Abruzzo continueranno a essere colpite a questi fenomeni anche giovedì, quando invece altrove vi sarà variabilità asciutta. La situazione di variabilità perdurerà anche per la giornata di venerdì, con piogge sparse su Marche, Umbria e Abruzzo e sereno altrove. Sabato i fenomeni si intensificheranno su Marche e Abruzzo, colpendo però anche Umbria e basso Lazio.

Anche domenica la situazione resterà pressoché invariata in queste regioni.

Previsioni meteo Sud Italia: cosa succederà questa settimana

Per domani, mercoledì 6 ottobre le piogge colpiranno Campania, Calabria e Sicilia, dove perdureranno anche in serata. Sarà invece più asciutto in Sardegna e Puglia. L’instabilità caratterizzerà il meteo delle regioni Peninsulari e della Sardegna, con piogge e acquazzoni nella giornata di giovedì, così come venerdì, quando localmente prenderanno anche carattere di temporale. Nella serata dell’8 ottobre si prevedono invece acquazzoni e temporali sparsi in tutte le regioni.

L’instabilità non abbandonerà la zona nemmeno nel fine settimana. Domenica mattina tuttavia le Isole Maggiori potrebbero vedere schiarite.

Fonte meteo: www.centrometeoitaliano.it