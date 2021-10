Tina Cipollari contro Gemma Galgani. A Uomini e Donne volano parole grosse: “Rifattona”. Commento del 5 ottobre

Uomini e Donne

Tina Cipollari e Gemma Galgani si sono scontrate duramente, di nuovo, a Uomini e Donne, durante la puntata del 5 ottobre. Al mega scontro hanno partecipato anche Biagio Di Maro, Gianni Sperti e Isabella Ricci.

Ma la puntata è stata del tutto negativa per la Dama torinese, che ha anche chiuso la sua conoscenza con Pierluigi.

Gemma Galgani chiude con Pierluigi. Con Tina Cipollari è scontro

Nella puntata del 5 ottobre di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha attaccato duramente Gemma Galgani, ma la Dama ha fatto anche il suo ennesimo buco nell’acqua in campo amoroso, d’altronde molto prevedibile.

Malgrado le buone premesse: “Mi fa sorridere, è divertente. Io sono ottimista… Tina non è riuscita a condizionarlo“, anche con il Cavaliere Pierluigi è finita.

Maria De Filippi ha riassunto tutta la situazione in una semplice frase: “Quello che è andato bene la settimana precedente, questa settimana è stato un disastro“. Un classico del modo di agire della Dama, con una novità in più al solito copione. Il Cavaliere ha sbagliato il destinatario di un messaggio, che è arrivato, per sbaglio, alla Dama: “Arriva un messaggio di lui che però non era indirizzato a lei“.

Il testo, già chiaro, era accompagnato da faccine piangenti e una brutta parola iniziale: “La Gemma mi vuole venerdì pomeriggio“. Un chiaro esempio della voglia che aveva Pierluigi di vederla: “Come se fossi condannato al patibolo“.

“Non ci sono i presupposti per continuare la nostra conoscenza“, Gemma Galgani ha chiuso, così, l’ennesima conoscenza. Avanti il prossimo!

Tina Cipollari dura con Gemma Galgani per una sua presunta bugia

In studio si è anche scatenato il putiferio con Tina Cipollari per ragioni del passato.

La Dama ha omesso un dettaglio importante sulla sua passata relazione con Biagio. Tina Cipollari ha sbottato, destinando parole pesanti a Gemma Galgani: “Sei la vergogna di questo studio… Rifattona“. Una bagarre lunga ma comunque poco coinvolgente, visto che, ormai, la lotta tra le due protagoniste di Uomini e Donne si ripete ogni puntata del dating show.

Anche la conduttrice, Maria De Filippi ha cercato di sedare la lite furiosa: “Ma che c’avete?“.