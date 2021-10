Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato e ritrova la felicità. L’annuncio a Uomini e Donne durante uno scontro

Uomini e Donne

In ogni puntata di Uomini e Donne sono molte le novità amorose, raccontate dai vari protagonisti. Ma, nella puntata dell’1 ottobre è stata Tina Cipollari ad aggiornare il pubblico sulle sue vicende amorose personali.

L’opinionista, durante uno scontro con Gemma Galgani, ha rilevato un importante dettaglio sulla sua vita privata. Tina Cipollari, infatti, ha annunciato a Uomini e Donne di avere un nuovo fidanzato e di aver ritrovato l’amore dopo la fine del suo ultimo rapporto. L’opinionista era legata da anni a Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino, ma la loro relazione si era recentemente conclusa.

Tina Cipollari annuncia il suo nuovo fidanzamento a Uomini e Donne

Tina Cipollari è sempre protagonista a Uomini e Donne con i suoi pareri senza filtri e, a volte, fuori dalle righe. In particolare, con Gemma Galgani l’opinionista è piuttosto diretta e, spesso, tra le due nascono delle vere e proprie liti. Anche, nella puntata dell’1 ottobre la Dama torinese e Tina Cipollari si sono scambiate delle opinioni. Durante l’ennesima discussione, però, l’opinionista ha fatto un annuncio a sorpresa.

Quando Gemma Galgani ha provocato la sua acerrima nemica a riguardo della sua vita amorosa: “Non mi sembra che tu stia attraversando un momento molto facile in questo periodo quindi potresti essere un pochino più comprensiva… Non ti sei lasciata anche tu in questo periodo?“, l’opinionista non ha potuto fare a meno di ribattere.

Tina Cipollari ha deciso di annunciare il suo recente fidanzamento, proprio nello studio del famoso dating show: “Va benissimo perché mi sono nuovamente fidanzata. Ti faccio presente che la relazione con l’uomo a cui lei si riferisce non è finita da pochi giorni, è finita da parecchio tempo e, nel frattempo, mi sto rifacendo una vita con un altro uomo“.

Tina Cipollari: il nuovo fidanzato e gli amori del passato

Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato, come dichiarato a Uomini e Donne. L’opinionista ha, perfino, chiesto a Maria De Filippi di presentare nel dating show la sua nuova fiamma: “Se tu me lo permetterai, ti voglio chiedere un favore, se posso presentare il mio nuovo fidanzato in questo studio“.

Ancora non si conosce nulla riguardo l’identità del nuovo compagno di Tina Cipollari, che arriva nella vita dell’opinionista dopo la chiusura della storia con Vincenzo Ferrara.

Prima di questa relazione, Tina Cipollari era stata a lungo sposata con Kikò Nalli, conosciuto proprio nello studio del dating show. Dalla relazione tra i due sono nati 3 figli.