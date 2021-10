Voglio essere un mago anticipazioni: terzo appuntamento del talent show per giovani maghi va in onda su Rai 2

Programmi TV

Martedì 5 ottobre 2021 la prima serata di Rai2 sarà all’insegna delle atmosfere magiche del nuovo talent show Voglio essere un mago!. Rivedremo i 12 aspiranti maghetti provenienti da tutta Italia alle prese con le discipline di questa strana ma affascinante scuola. La terza delle cinque puntate in programma in altrettante prime serate, va in onda a partire dalle ore 21:20 circo il 5 ottobre 2021 come al solito sulla seconda rete della televisione pubblica. Ecco quello che c’è da sapere sul programma e cosa vedremo nella terza puntata.

Voglio essere un mago!: il terzo appuntamento di martedì 5 ottobre

Il nuovo docureality di Rai2 diretto ad intrattenere i più piccoli alla scoperta del fantastico mondo della magia, stenta a decollare con le due puntate mandate in onda fin qui che non hanno saputo ancora conquistare a pieno telespettatori.

La seconda puntata andata in onda il 28 settembre 2021 non è infatti riuscita a scaldare del tutto gli animi dei telespettatori, facendo registrare dei dati molto bassi per quel che riguarda gli ascolti pari a 2,7% di share ovvero circa 520mila spettatori collegati sul canale.

Lo show per aspiranti maghi spera di fare molto meglio durante il terzo appuntamento di stagione che va in onda alle ore 21:20 di martedì 5 ottobre, con la speranza che il il giro di boa delle puntate da mandare in onda coincidi con un cambio di rotta.

Voglio essere un mago!: le anticipazioni della terza puntata

Per il terzo appuntamento di stagione verremo riportati nel castello da favola con la narrazione del grande illusionista Silvan, che guiderà come sempre il pubblico attraverso le lezioni e le esibizioni degli aspiranti maghetti.

Il fiabesco castello d’altri tempi continuerà a vedere la sfida delle 3 casate in gioco delle Volpi Rosse, delle Piume D’Oro oltre quelle degli Abisso Blu sempre alle prese con l’arte delle grandi illusioni di Eleonora di Cocco; il mentalismo di Federico Soldati; la micromagia del trio Jack Nobile, Hyde e Sbard.

Per il terzo appuntamento i riflettori saranno puntati sul gruppo di aspiranti maghi che studiano e si esibiscono per tentare conquistare l’ambito diploma di Mago e la preziosissima bacchetta d’oro.