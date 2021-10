Costantino della Gherardesca in aeroporto in sedia a rotelle. Cos’è successo al conduttore di Pechino Express

Gossip

Costantino della Gherardesca sulla sedia a rotelle all'aeroporto di Milano Malpensa in partenza per le riprese di Pechino Express. Il post sul suo profilo Instagram in cui ne spiega tutto

Costantino della Gherardesca in sedia a rotelle: la foto su Instagram

Lo storico conduttore di Pechino Express nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram una sua foto sulla sedia a rotelle.

Nell’immagine, Costantino della Gherardesca si trova all’Aeroporto di Milano Malpensa, in partenza per le riprese della nuova edizione del programma. Un addetto dell’aeroporto lo ha accompagnato fuori, e il conduttore fuma una sigaretta. Nel commento al post, ha poi raccontato perché è su una sedia a rotelle. Le motivazioni sono legate alle sue condizioni di salute.

Costantino della Gherardesca, perché il conduttore è in sedia a rotelle in aeroporto

“Il grande Pedro che lavora per l’Aeroporto di Malpensa mi accompagna a fumare una sigaretta”, ha scritto Costantino della Gherardesca nel post.

Poi ha spiegato: “Si, mi hanno messo in sedia a rotelle per i trasferimenti aerei per via della mia cervicobracalgia (si scrive così ?) e connessi fastidì ortopedici di cui dimentico il nome”.

“Non chiedetemi altro: é successo tutto molto in fretta nonché in mezzo ad un ciclone di eventi e contingenze che cambieranno radicalmente la mia vita”, ha proseguito il conduttore. “L’unico punto fermo rimane Pechino Express. Infatti sono all’aeroporto perché sto partendo per le riprese della nuova edizione!”, ha concluso della Gherardesca. Nonostante i problemi di salute e un periodo che pare difficoltoso, il conduttore ha deciso di non lasciare Pechino Express, ma anzi di farne l’unico punto fermo della sua vita.

Che cos’è la cervicobrachialgia

Il conduttore, infatti, soffre di cervicobrachialgia. Si tratta di un dolore che coinvolge progressivamente le zone del collo, delle spalle e delle braccia, fino ad arrivare alle dita delle mani. Nelle forme più gravi, questa patologia può portare a deficit sensibili e motori degli arti superiori. Tuttavia, è curabile con farmaci, fisioterapia e nei casi più gravi con un’operazione chirurgica.