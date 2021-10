Guida astrologica per cuori infranti: la nuova serie tv italiana presto al debutto su Netflix. Il trailer

Serie TV - Fiction

Guida astrologica per cuori infranti è il titolo della nuova serie tv italiana pronta a debuttare sulla piattaforma di streaming di Netflix alla fine di questo mese. Il progetto prende spunto e si basa sul bestseller di Silvia Zucca e mette in scena una commedia romantica dalla durata di 6 episodi che sbarcheranno presto in catalogo e racconteranno una 30enne alla ricerca dell’amore. Tutto quello che sappiamo sul nuovo contenuto realizzato e prodotto in Italia presto in arrivo su Netflix.

Guida astrologica per cuori infranti: le curiosità sulla nuova serie tv in arrivo su Netflix

Guida astrologica per cuori infranti è la nuova serie originale italiana in arrivo su Netflix interamente realizzata e prodotta in Italia.

Il nuovo prodotto prende spunto e si basa sul bestseller e romanzo d’esordio di Silvia Zucca, pubblicato nel giugno del 2015 e divenuto un caso letterario. L’opera della scrittrice ha infatti fatto innamorare i lettori con una storia semplice e diretta nella quale è facile rivedersi nella protagonista o negli altri personaggi che fanno parte di questo universo narrativo.

La trasposizione in serie televisiva avviane dopo l’acquisto dei diritti da parte del colosso dello streaming che ha realizzato la prima stagione formata da 6 episodi che debutteranno in streaming a partire dal 27 ottobre come annunciato nel trailer ufficiale rilasciato in queste ore.

Guida astrologica per cuori infranti: la trama della nuova serie tv

La commedia romantica racconta la storia della protagonista Alice Bassi, interpretata da Claudia Gusmano, una attrice con un passato nel talent di Amici di Maria De Filippi e dal successo raggiunto grazie alla partecipazione a svariate serie tv come Don Matteo, La mafia uccide solo d’estate e L’allieva.

L’attrice prende i panni di una trentenne single che lavora in una piccola televisione che non le permette di esprimersi al meglio delle sue capacità. Vive una fase complicata della sua vita poiché il suo ex fidanzato Carlo sta per sposarsi ed anche diventare padre ed al lavoro subisce il fascino non ricambiato del nuovo piacente direttore creativo del piccolo network, l’attore Michele Rosiello.

Tutto però prenderà una piega inaspettatamente positiva quando fa la conoscenza di Tio, un attore di soap opera allo sbaraglio che si professa un guru dell’astrologia e che la guiderà nella cura del suo cuore infranto.

